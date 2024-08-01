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食用安全｜「減肥恩物」豆腐麵爆紅　營養師教最佳食用法控熱量2類人士進食要注意

保健美顏

撰文： 何沛怡

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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「減肥恩物」豆腐麵爆紅，營養師教最佳食用法控熱量，2類人士進食要注意。

【即食豆腐麵／日式涼麵／營養成分／素麵／減肥／高鈉／高血壓／敏感】夏日炎炎，最適合吃一碗涼麵。而近期日本一款即食豆腐麵爆紅，吸引不少港人入貨搶購。為此，TOPick邀請了Greenutss營養師Kristen分析即食豆腐麵的營養價值，並教大家最佳食用方法，減重或減脂時可幫助控制熱量攝取。

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即食豆腐麵是低卡之選

近期日本即食豆腐麵大受歡迎，翻查產品資料，這種豆腐麵是以大豆製成的豆腐素麵，麵條極幼身，標榜軟嫩有彈力，更形容質感猶如食「流水麵」。產品資料還指出，豆腐麵卡路里甚低，是減肥人士的健康低卡之選。

至於食用方法，這款即食豆腐麵非常方便，只需倒掉包裝內的水份，繼而倒入附帶的醬汁，拌勻後便可即時食用，無需再作任何烹調。如想熱食，亦可在倒掉包裝内的水份後，撕走膠片，再放入微波爐2分鐘（500W），再倒入醬汁拌匀即可食用。

即食豆腐麵鰹魚湯VS胡麻口味

1. 鰹魚湯（165g）

Kristen指出，用一包完整即食豆腐麵165g來計算，鰹魚湯口味一份有110.5kcal，蛋白質含量有6.9克，總共1.6克脂肪和3.8克碳水化合物，是一款比較低碳的食品。而且當中完全不含添加糖分，纖維含量更有高達3.9克，相當於吃完一量杯 (80克) 燕麥那麽多。

不過，需要注意的是，鰹魚湯鈉含量較高，連調味醬汁都吃光就有675毫克鈉，佔世界衞生組織建議成人每日鈉攝取量的33%（建議攝取量為2000毫克，即略少於一平茶匙鹽)。

2.胡麻口味（165g）

而即食豆腐麵胡麻口味一份為110.5kcal，蛋白質同樣有6.9克，加上胡麻醬脂肪含量有3.4克和12克碳水化合物，同樣不含添加糖分和含有3.9克纖維。鈉含量則有680mg，比鰹魚湯口味稍微再高一點。

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更多相關報道：超市大搜查｜營養師拆解即食麵常見添加劑　推介13款較健康即食麵

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2類人士注意進食

不過，Kristen亦提醒，該款即食豆腐麵鈉含量較高，患有高血壓或關注血壓人士要留意全日的鈉攝取量。在食用這款豆腐麵的時候可以考慮只食用一半的醬汁，避免鈉含量超標。

另外，即食豆腐麵含有小麥、黃豆和芝麻，所以有以上食物敏感的人士並不適宜食用，以免導致嚴重敏感反應。同時鰹魚湯口味可能有使用鰹魚乾來調味，純素食者恐怕只能選擇胡麻口味的豆腐麵。 

即食豆腐麵有助減肥

Kristen表示，減重或減脂時需要控制熱量攝取，當每天攝取的熱量低於身體實際消耗的能量，便能達到熱量赤字，從而實現燃燒脂肪的效果。而這款即食豆腐麵的熱量和碳水化合物較一般粉麵低，亦同時含有蛋白質，較能延長飽腹感，可減少因爲飢餓而再進食的機會，相信可以幫助大家控制熱量攝取。

她亦提醒，因為這款豆腐麵熱量低，且碳水化合物含量少，如果經常用它來充當主食或會導致長期碳水化合物攝取量不足，容易感到飢餓，體力不濟甚至肌肉流失，減慢新陳代謝，令減脂減肥更困難。

Kristen建議，可以用豆腐麵來取代一半的主食，並配合其他碳水化物一同攝取。同時，亦可以在感到肚餓時食用豆腐麵來充飢，可避免因肚餓而不小心進食過多零食。基於每個人的身體狀況不一，建議大家可咨詢專業人士了解是否適合自己。

同場加映：超市大搜查｜抗氧化劑影響荷爾蒙增患癌風險　35款不含類雌激素即食麵名單

35款不含抗氧化劑即食麵

即食麵是家家戶戶必備的糧食，惟市面上部分即食麵含有抗氧化劑E320（BHA）、E321（BHT），會影響人體荷爾蒙分泌，甚至增加患癌風險。TOPick檢視了市面上42款即食麵，發現有3款含有抗氧化劑E320、E321。為此，TOPick記者挑選了35款不含抗氧化劑E320、E321的即食麵，供大家參考。

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