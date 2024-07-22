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樂壇天后丨玻璃朱質疑sammi個唱嘉賓名單　朱庭萱：佢又不請下聲夢班人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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黃宗澤舊愛又發表「偉論」！

樂壇天后鄭秀文（Sammi）近日於紅館舉行「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」，不少圈中人也往撐場，估不到連黃宗澤舊愛「玻璃朱」朱庭萱也是座上客！

不過朱庭萱日前於FB發表感受，她以黑底白字撰文鬧爆Sammi演唱會嘉賓的名單。

當中她寫道：

一路看Sammi演唱會嘅嘉賓，點解全部都係會上ViuTv嘅歌手？ 如果身為前輩提攜新人，佢又不請下「星 （聲）夢」班人？ 或一個愛國愛港藝人？ 佢而家更接近完全脫離內地市場㖭，意向都好明顯下。 帶著信仰大愛一點可以嗎？  

鄭秀文演唱會丨Sammi許志安合唱感觸淚如雨下　勁愛COLLAR送薯片背囊孭住收工

「玻璃朱」朱庭萱早前往欣賞SAMMI演唱會！（取自instagram）

朱庭萱「偉論」引熱議

朱庭萱一番「偉論」引來網民熱議，「其實大家係咪高估咗歌手嘅話事權？請乜人做嘉賓真係歌手話曬事？背後嘅金主同關係網一早已經安排好曬」、「聽歌姐，唔好加政治入去啦」等等。

接著朱庭萱再留言：「之後你睇中年好聲音都接納啲黃人參賽，你睇吓ViuTV會唔會哪？」

不過觀乎Sammi多場個唱嘉賓，包括Serrini、林家謙、張敬軒、陳凱詠（Jace）、謝雅兒、鄧麗欣、女團COLLAR以及周殷廷，除COLLAR，其餘均並非ViuTV旗下歌手，其他嘉賓均可亮相兩間電視台。

【中年好聲音】朱庭萱舉出N個表現失準原因　玻璃朱不甘被嘲笑：你哋打我唔沉

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