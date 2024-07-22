都市病｜濕疹影響外觀難治癒　中醫師提醒錯誤用藥反致病情加重

▲ 濕疹是香港人常見的皮膚病症(istock圖)

濕疹是香港人常見的皮膚病症，此症反覆發病，極難治癒，又影響外觀，容易造成身心困擾。中醫師提醒，治濕疹要先分類，錯誤用藥反致病情加重。

濕疹患者痕癢難擋，身體會有泛紅發炎、脫皮等現象，加上需要長期戒口，很容易造成情緒困擾。註冊中醫師唐文儀表示，濕疹屬真皮淺層及表皮炎症，由多種內外因素引發，包括飲食失調、外感、久處濕地、內分泌失調、過敏體質、疲勞、精神緊張等。濕疹又分乾性和濕性。濕性在《金匱要略》稱浸淫瘡；而亁性濕疹又叫血風瘡，屬慢性濕疹。

今期先談濕性濕疹，症狀為皮疹多有密集的丘疹或水泡，抓破便有漿液滲出，皮膚發紅，病處會向周圍蔓延，且邊界不清。《金匱要略》提到浸淫瘡從口部向四肢蔓延，較易治癒；若從四肢向口部蔓延，則較難醫治。

唐醫師表示，臨床不少病人是遺傳，也有由情緒緊張引發。「有一個病人做公司高層，他是考公開試時開始發病，父母都有鼻敏感，他自己從小有哮喘，就因為讀書太緊張，誘發濕疹爆發。」

濕疹另一分法，又分急性期、亞急性期及慢性期，急性期開始時有瀰漫性潮紅，有水泡滲液、結痂，可全身對稱性發病，患者感到劇烈痕癢。亞急性期會有紅斑、鱗屑、裂隙、乾燥、燙傷樣外觀，患者會有輕中度痕癢，疼痛、針刺感和燒灼感。到慢性期，皮膚增厚、皮膚紋理會加深，足部有皸裂，濕疹部位呈苔癬狀、錢幣狀；有血痂和色素沉着。

患者會有中至重度痕癢，且習慣性搔抓，嚴重的更抓至皮膚出血。慢性期病程時重時輕，尤其在精神緊張時，常反復呈急性或亞急性發作。

唐醫師表示，治療濕疹要標本兼顧，治本時要辨證，是脾失健運，還是肝腎陰虛。「濕熱症中也有分以濕為主，還是以熱為主，當中用藥大不同。」臨床上不乏常誤用或濫用清熱解毒藥，未有在濕熱消退時趕快健脾，致脾胃虛寒加劇病情。

不少在急性期的患者因痕癢難擋，會以熱水沖洗皮膚，問題是愈洗愈乾，反倒刺激皮膚更乾燥，唐醫師說︰「用冷濕敷，可以減少炎症及痕癢。」他建議急性期可用紗布摺疊成多層浸冰水，再敷在皮膚上，一日數次，每次都要更換乾淨紗布。他提醒濕敷也不能過量，否則皮膚更乾燥。

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