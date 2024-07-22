香港小姐丨邵珮詩宣布離開TVB　三料港姐冠軍無奈一直未被重用

▲ 2014年港姐冠軍邵珮詩宣布離開TVB。

2014年香港小姐冠軍邵珮詩（Veronica）離巢！邵珮詩今日（7月22日）在個人社交平台宣布與TVB結束10年賓主關係。

她用英交撰長文表示，在大學時因為好奇及想挑戰自己決定：「我要參加香港小姐選美」。 她續指，選美後不久進入娛樂圈，並感恩TVB給予嘗試各種不同角色演出的機會，同時主持節目接觸到很多新事物

然後，邵珮詩感謝曾在TVB合作的台前幕後人員，同時透露回復自由身的她會忙著做活動司儀，以及做義工及慈善工作。同時對自己將展開新發展感興奮。

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現年34歲邵珮詩於香港出生，6歲隨家人移民加拿大溫哥華。她畢業於西門菲莎大學心理學系，在2014年回港參加香港小姐競選大熱門奪冠，同時獲「最上鏡小姐」及「友誼小姐」共3個獎項。

可是，之後演藝路卻不是很暢順，主要被安排主持《港生活·港享受》等，也參曾劇集但未當過女一，最有代表性演出是在《愛·回家之開心速遞》演秘書侯蔡欣，可是在2018年已被調出劇組。

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