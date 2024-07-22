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控制狂媽媽｜媽媽不滿女兒分手轉工隻字不提 30歲女兒哭訴：阿媽放過我啦！

育兒資訊

發布時間： 38 分鐘前

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《下流上車族》劇照

媽媽的臉皺成一團地數落女兒的千宗罪：「我傳短訊俾佢，佢唔覆。我打電話俾佢，佢唔聽。我去佢屋企門口拍門，佢竟然唔開門，我知道佢喺屋裏面嘅，你話佢係咪想同我斷絕來往呀？」看見媽媽泫然欲泣的表情，可以想像這個獨生女兒的行為，讓她的心在絞痛。

「我個女從小都好聽我話㗎，唔知點解愈大就愈反叛，依家乜嘢都唔俾我知，佢竟然大膽到轉咗工大半年都好似若無其事咁，隻字不提。依家乜嘢時勢呀，轉工咁大件事都唔同我哋商量下！」

當年輕人忖量到媽媽會反對她的決定時，她又怎會愚蠢自找麻煩跟你談？更何況她的女兒已年屆三十出頭了，不再是媽媽心裏的小女孩呢！

同場加映：7個促進親子關係的建議

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「拍拖又係咁，同個男仔拍咗七年㗎啦，竟然玩分手，我都係啱啱至知道，想瞞我瞞到幾時呀？試問一個女仔有幾多個七年嘅青春呀？」緣份這回事很難說，分手與否也未必是女兒單方面可決定的，媽媽有可能是過於着緊女兒，才會說出這番女兒肯定不想聽的話吧！

我跑去跟她的女兒了解是甚麼一回事，誰知她劈頭就說：「你叫我阿媽放過我啦！」小妮子臉頰繃緊地續說：「唔怕同你講，我已經睇緊臨床心理學家，阿媽再迫我，我會癲㗎喇，我只係想平靜咁過生活呀！」

女兒口中的媽媽脾氣暴烈，甚麼都要管，從小稍有不合她的意思嘛，媽媽就會大發脾氣。她從前怕事，甚麼都依從媽媽，但她已經是三十歲的成年人了，愛情好，事業也好，她想自己處理，自己尋覓自己的人生。媽媽，你懂嗎？

童學園
DSE｜日花45分鐘互訴心聲從不催谷　媽媽貼心陪伴育成超級女狀元

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撰文 : 鄧藹霖

家庭教育 壓力 愛情 拍拖 分手

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