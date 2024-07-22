最強瀉藥｜早餐飲凍奶茶必瀉之謎　揭秘3大材料+1種成分助滑腸通便

【凍奶茶／肚屙／肚痛／腸胃不適／食用安全】相信不少人都試過，早上飲凍奶茶後很快就要上廁所大便。台灣衛生福利部食品藥物管理署（下稱「食藥署」）曾為此解釋，組成凍奶茶的3大元素包括冰、奶和茶，都是容易刺激腸道的材料，所以凍奶茶容易令體質較差的人腸胃不適；此外，有台灣食安專家指出，部分凍奶茶的紅茶在製作時會加入「決明子」，而當中有種成分具有「潤腸通便」功效，也容易造成腸胃不適。

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為何早上飲凍奶茶容易腹瀉？

食藥署曾在其網站「安心外食」中指出，人在起床後，體內器官還未完全甦醒，此時如果飲用大量冰涼飲品，容易刺激腸胃道，從而導致體質較差的人腸胃不適；而凍奶茶主要由冰塊、茶類、奶精或鮮奶所製成，3種材料都具有一定滑腸功效，故三者結合就收加倍滑腸之效。

食藥署解釋，奶精主要由棕櫚油、椰子油等植物油脂製成，過量攝取容易造成腸胃消化困難；而鮮奶則可能會牽涉到乳糖不耐症，部分人體內缺乏乳糖酶，當小腸內欠缺足夠分解乳糖的酵素，即乳糖酶，就無法順利消化乳糖，並在大腸內被分解，產生大量氣體、水和酸性物質，容易造成打嗝、腹脹腹痛、腹瀉等症狀。

針對茶類，食藥署解釋大部分茶類含有單寧酸（鞣酸），容易與鮮奶中的蛋白質凝結成塊，故此當茶類混合鮮奶同時飲用，就容易相互產生影響，不易消化吸收，再造成腸胃不適，甚至引發腸絞痛症狀。

不過食藥署又指，其實飲凍奶茶會肚瀉，主要仍與個人體質相關，建議大家早上盡量避免選擇大杯、多冰的凍奶茶，藉此降低腸胃受到的刺激。

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或與1種成分有關

台灣食安專家「韋恩的食農生活」亦曾在其Facebook專頁中指出，凍奶茶中令人腹瀉的元兇，可能是「決明子」。他解釋，早餐店奶茶中的紅茶通常會加入焙炒決明子，提供香氣，但決明子含有特殊成分「蒽醌」（Anthraquinone），在中醫裡具有「潤腸通便」功效，是很多纖體茶、中藥茶内都會用到的材料。而未經焙炒的生決明子，性質較涼，不適合腸胃功能不佳或體質敏感者過度食用，以防腹瀉。

從營養學上而言，決明子亦具有消水腫、降三高、護肝、抗氧化等功效，但也不適宜為減肥長期食用，否則會引起脫水或電解質不平衡。

台灣營養師宋明樺也曾在《醫師好辣》節目中指出3大飲凍奶茶導致腹瀉的原因：

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