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夏日穿搭｜日本人UNIQLO必買單品大公開　百搭套裝超顯貴氣只需$158

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 3 小時前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

大家準備好入貨了嗎？

日牌UNIQLO大受歡迎，因為價錢經濟實惠，款式簡約百搭，不管是日本人還是香港人，同樣喜愛它，不過熱愛日系打扮的你，又知道本土日本人去UNIQLO必買那些單品嗎？

以下就是日本女生近期最愛的夏季單品，跟著買也許會更了解日本文化呢！

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必買單品1：AIRism無鋼線胸圍

  • 價錢：HK$149

獲一致大讚的AIRism系列無鋼線胸圍，能減少內衣與身體之間的摩擦和壓痕，而且面料又屬於吸汗速乾材質，特別適合夏天這種悶熱的天氣穿，同系列還有帶胸墊的「BRATOP細肩帶背心」，兩款包裹性都非常強，穿上身不用也不用擔心胸部因沒有鋼線而外擴或垂墜，而且超舒適！

必買單品2：AlRism抗UV網紋拉鏈連帽外套

  • 價錢：HK$199

夏天防曬是女生每天出門必定要做的事，除了臉部要防UV，身體也同樣需要，UNIQLO AlRism抗UV網紋拉鏈連帽外套官網標榜防曬係數有UPF50+，可阻擋90%以上的紫外線，而且網眼材質面料輕薄、柔軟又透氣，接觸到肌膚時能產生冰涼感，即使夏天穿也不會有悶熱感，外觀也簡約大方。

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必買單品3：無袖打褶T恤＋打褶直腳長褲

  • 價錢：HK$59（無袖打褶T恤）
  • 價錢：HK$99（打褶直腳長褲）

日本人必買這個無袖打褶T恤加打褶直腳長褲組合，可以當套裝穿，也可以單穿配搭其他服飾，加上設計簡約時尚，不管是卡其色還是藍色，同樣散發貴氣，而且加起來只需HK$158，性價比極高！

百摺設計增加了立體和層次感，頗有三宅一生的味道，因此也被說是三宅一生平替款套裝，材質上採用透氣面料非常適合春夏季節穿，難怪成為必搶款式之一！

必買單品4.Marimekko聯名款系列

  • 價錢：HK$199（V領寬襬連身裙）

UNIQLO與芬蘭品牌Marimekko推出的夏季聯名系列，北歐風格的簡約設計深受日本人喜愛，其中UNIQLO x Marimekko 2024夏季系列「V領寬襬連身裙」，無袖加寬鬆剪裁，搭配上活潑的圖案設計，色彩繽紛之餘，圖案亦大膽奪目，超適合夏天穿著！

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