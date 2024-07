大學發展｜科大推本港首個藝術與機器創造力學部　明年提供4碩士課程培育創意產業人才

▲ 科大首席副校長郭毅可(右)表示,藝術創作過程運用AI是未來趨勢。(曾耀輝攝)

科大成立全港首個「藝術與機器創造力學部」,明年推出「可媲美MIT課程」的4個跨學科碩士課程,涵蓋4大領域,包括機器創造力、機器輔助藝術實踐、藝術管理、藝術與機器創造力批判性研究。科大首席副校長郭毅可表示,藝術創作過程運用人工智能(AI)是未來趨勢,預計多人做自媒體,內地小紅書及抖音等盛行,一定是最賺錢,「有多少人會去銀行打工?」;料第4年再加推學士課程。科大跨學科學院畢業生薪酬較去年跌3成,院長解釋受經濟環境影響,重申跌勢「絕對是短期波動」。

學部隸屬科大跨學科學院,將於2025/26學年提供4個研究生課程,涵蓋4大領域,包括機器創造力、機器輔助藝術實踐、藝術管理、藝術與機器創造力批判性研究。其中,兩個授課式課程,包括文學碩士及藝術碩士,旨在擔當藝術創造力與科技創新之間的橋樑,培養下一代成為管理及創意實踐方面的領導人才。另外兩個研究式課程,包括哲學碩士和哲學博士,將著重於藝術與機器創意領域的進階研究與學術探索。

學部正與十多間全球、國內及本地知名的業界領袖及學術機構探討建立合作夥伴關係,包括華為、索尼娛樂、騰訊、美國巴德學院、北京電影學院、中央音樂學院、英國皇家藝術學院及香港演藝學院。合作將集中於課程發展、研究合作,及為科大學生提供行業經驗。校方預計,畢業生未來可投身藝術與創新行業,從事專門研究藝術和機器創造力的學者、企業家藝及術家等。

科大形容課程「可媲美麻省理工學院(MIT)課程」,被問到與MIT的課程有何分別、有什麽獨特之處,郭毅可指,與MIT有別,課程建立在機器創意的基礎上,科目包括創意編碼和未來表演藝術等,為首個處理這些問題的學府(we are the first one to sort out what is this)。郭毅可又指,MIT的媒體實驗室有社會計算(social computing)等項目,科大則專注於機器創意領域,是唯一一個這樣做的機構。

第4年加推學士課程

郭毅可透露,學部計劃首3年先提供研究生課程,其後再開辦學士課程,課程同樣涵蓋4大領域,包括AI創造力(Creativity)及藝術管理。郭毅可認為,經營自媒體將會是香港最賺錢的工作,內地小紅書及抖音等盛行,一定是最賺錢,但香港沒有學校教授相關知識,相信課程將很受學生歡迎。

據科大就業中心數據,去年各學院中以跨學科學院的本科畢業生月薪跌幅最大,按年從42,020元降至29,539元,跌幅近3成。被問到是否顯示本港勞動市場不需要有關學科的畢業生,科大跨學科學院院長屈華民稱,學院提供的科技及管理學雙學位課程原為「王牌學科」,以往畢業生平均月薪高達7萬元,惟去年受本港經濟環境影響,「金融可能沒有那麼景氣」,導致去年畢業生薪酬「略有下降」,重申跌勢「絕對是短期波動」,跨學科人才是大勢所趨。