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AI｜科大設全港首個藝術與機器創造力學部　明年推跨學科藝術課程稱「可媲美MIT」

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 7 小時前

最後更新： 2 小時前

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科大首席副校長郭毅可（右）表示，藝術創作過程運用AI是未來趨勢。（曾耀輝攝）

科大成立全港首個「藝術與機器創造力學部」，明年推出「可媲美MIT課程」的4個跨學科研究生課程，涵蓋4大領域，包括機器創造力、機器輔助藝術實踐、藝術管理、藝術與機器創造力批判性研究。科大首席副校長郭毅可表示，藝術創作過程運用人工智能（AI）是未來趨勢，預計多人做自媒體，內地小紅書及抖音等盛行，一定是最賺錢，「有多少人會去銀行打工？」；料第4年再加推學士課程。科大跨學科學院畢業生薪酬較去年跌3成，院長解釋受經濟環境影響，重申跌勢「絕對是短期波動」。

學部隸屬科大跨學科學院，將於2025/26學年提供4個研究生課程，涵蓋4大領域，包括機器創造力、機器輔助藝術實踐、藝術管理、藝術與機器創造力批判性研究。其中，兩個授課式課程，包括文學碩士及藝術碩士，旨在擔當藝術創造力與科技創新之間的橋樑，培養下一代成為管理及創意實踐方面的領導人才。另外兩個研究式課程，包括哲學碩士和哲學博士，將著重於藝術與機器創意領域的進階研究與學術探索。

學部正與十多間全球、國內及本地知名的業界領袖及學術機構探討建立合作夥伴關係，包括華為、索尼娛樂、騰訊、美國巴德學院、北京電影學院、中央音樂學院、英國皇家藝術學院及香港演藝學院。合作將集中於課程發展、研究合作，及為科大學生提供行業經驗。校方預計，畢業生未來可投身藝術與創新行業，從事專門研究藝術和機器創造力的學者、企業家藝及術家等。

科大形容課程「可媲美麻省理工學院（MIT）課程」，被問到與MIT的課程有何分別、有什麽獨特之處，郭毅可指，與MIT有別，課程建立在機器創意的基礎上，科目包括創意編碼和未來表演藝術等，為首個處理這些問題的學府（we are the first one to sort out what is this）。郭毅可又指，MIT的媒體實驗室有社會計算（social computing）等項目，科大則專注於機器創意領域，是唯一一個這樣做的機構。

第4年加推學士課程

郭毅可透露，學部計劃首3年先提供研究生課程，其後再開辦學士課程，課程同樣涵蓋4大領域，包括AI創造力（Creativity）及藝術管理。郭毅可認為，經營自媒體將會是香港最賺錢的工作，內地小紅書及抖音等盛行，一定是最賺錢，但香港沒有學校教授相關知識，相信課程將很受學生歡迎。

據科大就業中心數據，去年各學院中以跨學科學院的本科畢業生月薪跌幅最大，按年從42,020元降至29,539元，跌幅近3成。被問到是否顯示本港勞動市場不需要有關學科的畢業生，科大跨學科學院院長屈華民稱，學院提供的科技及管理學雙學位課程原為「王牌學科」，以往畢業生平均月薪高達7萬元，惟去年受本港經濟環境影響，「金融可能沒有那麼景氣」，導致去年畢業生薪酬「略有下降」，重申跌勢「絕對是短期波動」，跨學科人才是大勢所趨。

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