中年好聲音丨龍婷被指1年前已離婚　女兒曾在歌唱節目亮相撐媽媽　

▲ 疑似龍婷女兒樣子曝光！

【龍婷/丘亞葵/中年好聲音】現年43歲《中年好聲音》第4名龍婷近日因為被指委與資深演唱會製作人丘亞葵約會，更被拍到在車廂內「Hello Kiss」成熱話後，在今日被自稱是龍婷舊鄰居的網民踢爆指，龍婷已婚兼有一子。

當傳媒向龍婷求證此事時，龍婷沒有直接承認或否認，只表示往事不願多提。不過，其實早在一年前，已有傳龍婷離婚，更傳她不是有兒子而是有一名女兒。

中年好聲音丨龍婷被聲稱舊鄰居揭往事 疑早已有丈夫及兒子

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疑龍婷女兒現身

在1年前，有多個YouTube頻道早有講，龍婷在2019伴參加央視的《星光大道》時已離婚，而她女兒多次在節目亮相。在節目中，有名小女孩坐在老婦大腿上向台上的龍婷揮手。

但也有網民認為，電影節目不時拍在現場觀眾席上的小朋友，由此未能因此證實對方是龍婷的女兒。

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