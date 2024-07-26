養胃食物︱4大習慣可致胃痛胃脹胃酸倒流　中醫推介養胃食材+按摩健脾和胃

▲ 4大習慣可致胃痛胃脹胃酸倒流 中醫推介養胃食材+按摩健脾和胃

【胃病／養胃／胃痛／胃脹／胃酸倒流／養胃食物】都市人經常胃痛胃脹、消化不良甚至胃酸倒流，有何方法可以養好腸胃？註冊中醫師陳嬿珺接受TOPick訪問指出，有4大常見習慣及4類刺激性食物，會導致胃部問題。她推介7種養胃食材及食療，可以健脾止瀉、益氣開胃；又教腹部及足部按摩方法，幫助養胃，大家不妨一試！

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陳醫師表示，中醫認為「脾主升清，胃主降濁」，二者相互配合，對健康影響很大。胃部問題常見於3個疾病，全都屬於「脾胃」失衡的範疇，例如：

胃痛：又稱胃脘痛，上腹胃脘部近心窩處疼痛為症狀。

胃脹氣：胃脹 ，病名。脹病之一。主要表現為脹滿、胃脘痛。

消化不良：消化不良是由胃動力障礙所引起，包括胃蠕動不好的胃輕癱和食道反流病。

而導致以上問題的常見原因，包括外感寒邪、飲食不當、情志不順、脾胃虛弱等，其中有4大不良習慣，會導致胃部問題：

暴飲暴食：中醫認為，過度進食會損傷脾胃，導致氣機阻滯，影響消化功能。

不按時食飯：中醫認為按時食飯，可以提升脾胃功能，不按時食飯會令到胃酸增加，傷害胃部。

腹部受冷：天氣熱，好多女孩子都喜歡穿短的衣服，導致腹部受涼，降低胃部的蠕動能力，導致胃部疾病。

飯後即臥：飯後立即躺下會使胃腸氣機不暢，影響胃的受納功能，導致胃脹氣。

除了生活習慣，還有4類刺激性食物，常吃會導致胃病。包括：

辛辣食物：如辣椒、麻辣火鍋等，會助火生熱，損傷胃陰，引起胃痛。

油膩食物：如炸雞、肥肉等，會使脾胃運化失常，導致食積不化。

生冷食物：如生魚片、冷飲等，會損傷脾胃陽氣，影響消化功能。

酸性食物：如酸梅、檸檬等，會刺激胃酸分泌過多，導致胃痛。

7種養胃食材+4類食療 健脾益胃助消化

陳醫師建議，胃痛患者應該避免食用生冷寒性食物，以免抑制脾胃的消化功能；可以通過炒蔥、薑、蒜等方式來調和寒性食物。

至於養胃的食材，醫師推介以下7種，功效健脾益胃助消化：

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另外，還有4類養胃食療方，例如四神湯、蓮子粥、白朮紅棗茶等，都可以健脾止瀉、益氣開胃：

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陳醫師提醒，養胃不僅要注重飲食，還要注意情緒調理、適量運動、保證睡眠等，這些都能幫助脾胃功能的恢復。除了多吃養胃食物，胃病患者如胃酸倒流人士，不宜食用朱古力、咖啡、辛辣、薄荷、柑橘、蕃茄、全脂牛奶及洋蔥等；同時應注意避免以下食物：

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腹部+足部按摩幫助養胃

1. 腹部按摩

順時針按摩腹部：用手掌輕輕地順時針方向按摩腹部，每次按摩5分鐘，有助於促進脾胃運化，減少胃脹氣。如果是容易腹瀉，就可以逆時針按摩。

點按中脘穴：中脘穴位於肚臍上方約四指寬的位置。用拇指按壓此穴位，每次按壓10次，循環5次，有助於調理脾胃、緩解胃痛。也可以艾灸。

2. 足部按摩

足三里穴：位在小腿外側，犢鼻下3寸，距脛骨前嵴外一橫指處，犢鼻與解溪連線上。，每次按壓10次，循環5次，有助於健脾和胃、消食化積。

太白穴：位在足內側緣，當足大趾本節(第1跖趾關節)後下方赤白肉際凹陷處。用拇指按壓此穴位，每次按壓10次，循環5次，有助於健脾補氣、調理胃腸功能。

而以上種種方法適合日常調理及舒緩胃病症狀，如果出現嚴重的胃部不適，就要尋找專業醫生或者中醫師。

▲ 註冊中醫師陳嬿珺。

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