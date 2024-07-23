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優惠情報｜Mira eShop夏日著數　一連兩星期近50款產品低至買一送一

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 3 小時前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Yamm推出以絲滑濃郁的馬來西亞「水果之王」榴槤為主題的假日下午茶！

美麗華集團網上商店Mira eShop將 推出「夏日歡樂賞」，由即日起至25日一連兩星期推出多個震撼優惠，涵蓋吃、喝、玩、樂等範疇，近50款人氣產品低至買一送一，包括來自The Mira Hong Kong、問月酒店及Mira Dining等多間中西食府的限量餐飲套餐禮券，以及Mira Spa水療體驗，今個夏日齊齊以至抵價歎盡最高級享受，性價比Max！( 網址：https://bit.ly/2024happy_summer_festival_zh )

美麗華集團 Mira eShop 呈獻「夏日歡樂賞」

為了讓一眾顧客買得更盡興，Mira eShop更推出了以下「賞上賞」額外優惠，當中包括：

  • （1）額外加送HK$200餐飲現金禮券，只要在推廣期間購買三款或以上餐飲產品，即可獲得價值HK$200餐飲現金禮券。
  • （2）低至54折購買國金軒月餅，推廣期間，凡購買任何產品即額外獲得88折月餅網店優惠碼，於月餅專頁購買兩盒或以上指定月餅產品即可使用，連同限時早鳥優惠，每盒月餅低至54折，今個中秋人月兩團圓！

一連14天限時優惠由即日開始，精選優惠包括：

  • （1）Yamm自助午餐買一送一，平均每位HK$269。自助午餐每月有4款主題可供選擇，每週更新，包括「日台風味盛宴」、「星馬尋味之旅」，到惹人垂涎的「越泰系列」及「京川滬味力」。此外，自助晚餐兩位用優惠僅HK$988，平均每位HK$494；7、8月份呈獻全新「盛夏松露 • 龍蝦主題晚宴」，提供各款精選海鮮，包括新鮮即開生蠔、人氣冰鎮海鮮、芝士松露燒龍蝦等，食饕必嚐！另外，Yamm亦推出低至6折的假日下午茶，以絲滑濃郁的馬來西亞「水果之王」榴槤為主題，榴槤愛好者不能錯過！
  • （2）法日創意食府WHISK推出「四道菜品味午宴」買一送一優惠，平均每位HK$281 即可品嚐高品質法日料理。週日早午饗宴亦推出買一送一優惠，平均每位只需HK$614.5即可享八道創意時令法日美饌、無限生蠔及暢飲香檳。以上餐飲禮券只適用於指定日子，名額有限，售完即止。
  • （3）The Mira Hong Kong亦推出高達6折限時餐飲禮券，以優惠價HK$3,000即可購買價值HK$5,000禮券 (適用於Yamm、WHISK、國金軒The Mira 、COCO及Vibes ) ，讓您隨時隨心享受非凡餐飲禮遇！ 
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    [低至46折] 國金軒The Mira午市及晚宴、Supergiant午宴及晚宴 

    The Mira Hong Kong及問月酒店的餐飲體驗一向深受大眾喜愛。米芝蓮推薦食府國金軒The Mira推出任食點心午餐67折優惠，折後每位HK$343；同時亦有「龍情鮑點週末醉人盛宴買二送二」，平均每位只需HK$388.75，食客可以盡情細味精緻手工即製點心及主廚推薦美饌，如欖菜辣子爆波士頓龍蝦等。

    位於灣仔問月酒店的Supergiant融匯亞洲元素，推出「買一送一東南亞滋味三道菜午宴及晚宴」，午宴平均每位HK$101，晚宴折後平均每位HK$155。菜單均配有多款經典亞洲前菜、主菜及甜品以供選擇，每道美饌都充滿亞熱帶風情，萬勿錯過！以上餐飲禮券均適用於指定日子。

    [更多驚喜優惠!] 米芝蓮推介中環國金軒買二送二週末家庭小聚餐、翠亨邨買一送一精選晚市套餐等

    中環國金軒、翠亨邨及創意素食餐廳JAJA亦同時推出多項優惠，絕對是今個夏日聚餐之選！當中包括：

    • 名人飯堂中環國金軒首次推出「買二送二夏日週末家庭小聚餐」、翠亨邨推出「買一送一夏日精選晚市套餐」，另外更不得不提的是破格泰菜Mue Mue全新推出的「Thai夏狂歡週末早午餐」將首次於Mira eShop上架！其週末早午餐一向備受歡迎，是次以7折優惠價暢飲指定啤酒及紅白酒，以及一杯迎賓夏日雞尾酒，平均每位HK$335，以至抵價嘗盡滋味泰菜！

    米芝蓮推介食府國金軒月餅  限時早鳥優惠

    米芝蓮推介食府國金軒現正推出月餅限時早鳥優惠，單盒月餅低至62折，大量訂購20盒起低至45折，訂購數量愈多，享受折扣愈多。今年月餅款式包括三款皇牌系列：雙黃白蓮蓉月餅、金沙奶黃月餅及五福臨門月餅，此外還提供多款組合供選擇，滿足不同需要。所有產品皆為香港製造，配以華麗時尚禮盒，成爲最具心思的中秋賀禮。 Mira eShop 更悉心為一眾顧客準備了全新月餅專頁，大家盡情體驗全新購物之旅： https://bit.ly/special-mooncake-offer 

    Mira eShop「夏日歡樂賞」所有優惠產品數量有限，售完即止，除特別指明外，套餐均已包加一及茶芥。Mira eShop現接受多種付款方式，包括AlipayHK（支付寶香港)、WeChat Pay（微信支付）、BoC Pay、Payme、Visa、MasterCard、JCB及美國運通。有關Mira eShop「夏日歡樂賞」活動詳情，可瀏覽網頁 ( https://bit.ly/2024happy_summer_festival_zh )。

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