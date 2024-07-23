致癌危機｜睡眠時長期接觸一物　患甲狀腺癌機率激增55%　研究：女性屬高危族群

【睡眠習慣/癌症/肥胖/高危族群/女性/患癌機率/甲狀腺癌】睡眠習慣都有可能誘發致癌風險？有台灣醫生引用外國研究指出，睡覺時假如長期暴露於人工光線下，除了可能會增加肥胖風險之外，患甲狀腺癌機率激增55%之外，其中女性屬高危族群，應要多加注意；除此之外，另外有7大致癌壞習慣亦可能會引發癌症風險，需要盡量避免。

最新影片：

台灣腎臟專科醫生洪永祥，早前於Facebook專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享十大「養癌壞習慣」，其中一項引用《Cancer》癌症期刊上的一項研究指出，相較睡眠時接觸較少光線的人而言，睡眠中長期暴露於人工光線之下的人，體重比例會隨著光強度而有所增加，此外患甲狀腺癌風險亦會激增55%，而肥胖亦屬於誘發多種癌症的危險因子，因此呼籲大眾入睡時應要關掉房內的燈。

除此之外，洪醫生亦強調指，癌症形成需要一個漫長的過程，由正常細胞演變成可見癌症通過需要10至20年，再醫學研究亦證實，癌症約5至10%來自遺傳，其餘的癌症成因則是與生活環境、習慣與飲食有關，因此生活中的壞習慣才是導致癌症最大元兇，假如期間患者有意識地改善生活習慣、飲食結構、運動習慣，增強抗癌免疫力，便可以逆轉或阻止癌變。

相關內容：飲食攻略｜常捱夜、夜瞓、睡眠質素差易致肥 折解夜瞓致肥3大影響因素【附加速減脂食物+減肥水果清單】

10大生活致癌「地雷」

除了到抽煙、喝酒及吃檳榔外，醫生整合出10大致癌習慣，幫助大家避開風險：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

10大防癌食材

日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

文章已獲「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」授權轉載。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5