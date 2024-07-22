廖孖記腐乳風波｜海關：接獲舉報正調查　誤導達關鍵程度可構成罪行

廖孖記腐乳的第三及第四代負責人，近年受訪均強調腐乳手工製造，並提及使用加拿大黃豆，但從未提及白腐乳是由供應商提供。第四代負責人認為，做法仍屬「香港生產」。強調招紙當中，「調味精良，精心監制」是爺爺留下來的標語，並非刻意避開香港製造說法。

海關表示，已接獲相關舉報，正在跟進，如發現違反《商品說明條例》，會採取適當行動。海關指，《商品說明條例》並沒有強制規定在貨品或包裝上，必須列明產地來源資料。

但在營商過程或業務運作中，所有標示或附在商品上的商品說明，均須正確無誤，商戶如就有關貨品作出虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，可構成虛假商品說明的罪行。

如何才算本地製造腐乳? 產地來源證有提及定義

廖孖記稱自己僅「本地生產」，指不敢提及香港製造。如何才算是本地製造?

翻查工業貿易署資料，目前產品證明大致分為香港產地來源證（CHKO）、以及產地來源加工證 （CP）兩種。當中以香港為產地的產品，必須在本港經過製造工序，有關工序需永久及實質地改變了原材料的形狀、性質、形態或用途。當中附錄一列明，合資格腐乳需「從黃豆製造」，經過碾磨、發酵、混和及塑形，才符合香港產地來源證資格。

一直從事食品批發的香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報表示，工貿署目前委託廠商會、以及工總協助處理產地來源證事宜。當產品取得產地來源證，就可以以香港名義產出至外地。如非就需要同時列明，加工及產出的來源地。

黃家和指，如提供予廖孖記白腐乳的供應商，是本地製作白腐乳，可取得相關證明。不過如從內地購入，則料未能取得相關資格。他表示，如果事件日後牽涉商品說明條例等調查時，產品包裝字句、以及有否產地來源證，料會成為執法人員考慮的依據之一。

黃傑龍：不應提及如三十年前一般現場製作腐乳

敘福樓主席兼行政總裁黃傑龍於社交平台發文，質疑廖孖記早前進行的宣傳、訪問，不應提及如三十年前一般現場製作腐乳。如不能再於香港製造白腐乳，只能夠坦誠向消費者公布，所有商業活動應是誠信行先，絕不應「靜雞雞」更換。



