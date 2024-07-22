JUPAS｜教大視覺藝術平均38人爭1學位　聯招最終改選多個動畫及教育課程上榜

▲ 教育大學創意藝術與文化榮譽文學士（視覺藝術）課程，為競爭最激烈的聯招課程。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）最後一輪改選已於上周六（20日）完結。8間資助大學中，教育大學創意藝術與文化榮譽文學士（視覺藝術）課程的學額競爭最激烈，平均38人爭1席，連同上述課程，共有3個藝術或動畫課程登上十大競爭激烈課程榜。

升學顧問分析，近年高中生更多機會透過生涯規劃活動探索興趣，加上西九文化區發展，讀藝術出路更多，而相關課程收生分數較低，料吸引更多有興趣的考生報讀，博入八大。

升學顧問：藝術出路增 生涯規劃助覓興趣

本報統計八大提供聯招改選申請數據，以首三志願（Band A）申請人數計算，競爭最激烈的課程為教大創意藝術與文化榮譽文學士（視覺藝術），379人爭奪10個學額，平均約38人爭一學位；兩個動畫相關課程，包括嶺南大學動畫及數碼藝術（榮譽）文學士，以及浸會大學傳理學學士（榮譽） - 遊戲設計與動畫主修，亦分別平均約29人及28人爭一學位。

聯招改選完結 教育續受捧

教育課程繼續備受追捧。3個教大課程，包括歷史教育榮譽學士、體育教育榮譽學士，以及地理教育榮譽學士，分別平均36人、35人及28人爭一席；教大運動科學及教練榮譽理學士、浸大體育及康樂管理文學士（榮譽），以及中大健康與體育運動科學課程，分別平均36人、30人及26人爭一席。

至於各大學最多人報讀的課程，則以科大工程學稱冠，多達1,575人放在Band A；其次是浸大工商管理學士（榮譽），有1,519報讀；港大理學士亦有1,473人申請。（詳見表）

收生門檻低 較易「博入」八大

翻查聯招網頁，競爭最激烈的教大視藝課程去年收生平均分為最佳5科19分。學友社學生輔導顧問吳寶城向本報分析，近年高中生有更多機會參加生涯規劃活動，從而了解個人興趣，惟八大轄下藝術課程選擇少，教大視藝「相對易入」，吸引較低分考生報讀，希望藉此「博入」八大資助學位；加上近年西九文化藝術區發展，部分商業範疇亦涉及藝術成分，反映讀藝術的出路正在上升，亦吸引更多同學報讀。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：馮琪雅