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JUPAS｜至少3名DSE狀元揀中大醫科　婦女會中學首名DSE狀元：細組文化助適應

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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有屬意中大醫科的文憑試狀元稱，「細組」文化有助融入新環境。（資料圖片）

今屆10名文憑試「狀元」，有8人有意讀醫，其中7人表明留港升學；綜合放榜日訪問及部分狀元回覆，暫時至少3名狀元表明選擇中大醫科，有狀元稱較鍾情中大校園環境，該校醫科「細組」文化亦有助適應；另有1名狀元表明屬意港大醫科。

今年港大及中大均以銀彈攻勢搶收狀元，每人最高可獲發100萬元獎學金及學費資助。有狀元透露兩間大學也有向他招手，告知獎學金及課程特點等資料。

香港中國婦女會中學首位文憑試狀元姚臻怡向本報表示，已選擇入讀中大內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別），除了較鍾情中大校園環境及氛圍，提到每年中大醫科生獲分配入不同「細組」，並在往後6年醫科生涯一起上堂，醫科細組等文化較易幫助她融入新環境，中大亦給予她「friendly」（友善）印象。她又說最期待大學「住hall」生活，平日有跳K-pop的她就說，擔心醫科學業繁重，需待入學後才決定是否「玩dan so」。

聖保羅男女中學「超級狀元」黃澍僖則決定入讀港大醫科。港大醫學院去年增設「傑出醫科學人」計劃，容許醫科生提早1年畢業，黃同學說希望參加計劃，從而獲得個別專科導師指導其學業及職業生涯規劃；他亦對課程第3年的「增潤學年」期間可修讀醫學研究碩士，或參與海外人道救援服務的機會深感興趣，與其個人目標一致，形容港大醫科課程提供的學習機會及發展出路均「十分吸引」。

此外，喇沙書院狀元陳澤鋒及香港培正中學超級狀元鄺弘哲已於上周三（17日）文憑試放榜日表示選擇入讀中大醫科。

上周大學聯招最終改選後，中大內外全科醫學士課程共有527人列作首三志願（Band A），比港大醫科的482人，多出45人；前者平均1.8人爭一席，港大則是平均1.6人爭一席。

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記者：馮琪雅

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