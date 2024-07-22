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特色蛋糕｜灣仔君悅酒店咖啡廳推無骨海南雞飯蛋糕　3種尺寸最貴$988

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

灣仔君悅酒店咖啡廳推出無骨海南雞飯蛋糕。（灣仔君悅酒店圖片）

海南雞飯都可以變蛋糕？灣仔君悅酒店咖啡廳最新推出無骨海南雞飯蛋糕，頂層鋪滿海南雞，一旁則伴有青瓜、蕃茄等，且會附送黑醬油、薑蓉及甜辣醬，蛋糕共有3種尺寸選擇，售價488至988元不等。

無骨海南雞飯蛋糕最細重約300克、直徑13厘米，適合2人享用，售價488元。重約750克，直徑20厘米的版本，則適合3至4人慶生，每個688元。若一大班親朋好友開派對亦不用擔心不夠吃，有重約1公斤、直徑23厘米的尺寸供選擇，5人以上食用也沒有問題，盛惠988元。

如有興趣訂購，可在最少1天前，於君悅官網eshop落單，每日截單時間為中午12時。而外賣自取的時間為每日中午12時至晚上8時，訂購者可前往君悅酒店閣樓糖果屋領取。 

無骨海南雞飯蛋糕登場，一班海南雞飯迷又有機會大飽口福，但亦有網民直言不能接受：

個蛋糕到底係鹹定係甜架

300克雞飯我不如食個餐？真係多謝曬！

暗黑料理

有網民則建議製造其他新款蛋糕：

不如整個咖喱牛腩蛋糕

跪求椒鹽瀨尿蝦蛋糕

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