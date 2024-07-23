  • 33°C
香港時間 : 2024723日 (二) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

溫故知新︱重溫初小中文詞語學習重點　7種常見的錯別字或書寫錯誤情況

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

溫故知新中文科搶分練習題答案。

同學們不論在寫作、默書都會經常出現錯別字，情況都是常見的錯別字或書寫錯誤，當中「字型相似」、「一字多音」是同學們經常遇到的困擾。TOPick一連五日和大家「溫故知新」，助家長和孩子在家中鞏固所學、熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。以下有7大常見的錯別字類型，同學們不妨留意一下。

【前往下載更多練習工作紙】bit.ly/2X96KAZ

7大常見書寫錯誤情況

1. 同音替代【例子】滷蛋、魯蛋
【解釋】因為「魯」和「滷」的發音相近，但實際上它們是不同的詞語。
正確的寫法應該是「滷蛋」。
2. 音近形異【例子】名字、名子
【解釋】「名字」是正確的寫法，「名子」是錯誤的寫法。這是因為「名」和「子」的發音相近。
正確的寫法應該是「名字」。
3. 同音形異【例子】老闆、老板
【解釋】「老板」是錯誤的寫法。這是因為「闆」和「板」的發音相近，但在這個詞語中應該使用「闆」。
正確的寫法應該是「老闆」。
4. 音異形近【例子】卷、券
【解釋】兩者發音上有差異，但它們的形狀相似，容易混淆。「券」通常是指可作為憑據的紙票；「卷」是指卷曲的器物。
正確的寫法應該是「考試卷」和「入場券」。
5. 字義混淆【例子】潢、簧
【解釋】「簧」是器物中具有彈力的機件；「潢」是指裱裝字畫或裝飾室內。
正確的寫法應該是「裝潢」和「簧片」。
6. 筆畫增減【例子】瓜、爪
【解釋】「西爪」是錯誤的寫法。這是因為「瓜」的筆劃較多，而「爪」的筆劃較少。
正確的寫法應該是「西瓜」。
7. 左右顛倒【例子】陳、東阝
【解釋】「東阝」是錯誤的寫法。這是因為「陳」是一個常見的姓氏，而「東阝」是「陳」字的筆劃順序顛倒。
正確的寫法應該是「陳」。

常見錯字表 (香港中文大學資訊處) PDF：【按此連結】

練習題

辨識字詞：在（ ）內選出適當的字詞，把正確答案圈起來。

1. （ 人材／人才）5.（引伸／引申）9.（取捨／取舍）
2. （一飛沖天／一飛衝天）6.（型式／形式）10.（晴天／情天）
3.（終生學習／終身學習）7.（口渴／口喝）11.（小心翼翼／小心奕奕）
4. （身體／生體）8.（彩紅／彩虹）12.（漂流／飄流）

正確答案：

點擊圖片放大

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

知多啲

溫故知新︱重溫小六中文句式學習重點　掌握不同標點符號用法
溫故知新︱重溫小六中文句式學習重點　掌握不同標點符號用法
中文科 呈分試 中小學教育 中小學考試

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控
東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力
拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力
急症室最長等候時間（07月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月23日 時間12:05）