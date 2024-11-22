溫習中文科︱溫習初小中文詞語學習重點　拆解7大常見錯別字類型【附練習題】

1. 同音替代 【例子】滷蛋、魯蛋

【解釋】因為「魯」和「滷」的發音相近，但實際上它們是不同的詞語。

正確的寫法應該是「滷蛋」。

2. 音近形異 【例子】名字、名子

【解釋】「名字」是正確的寫法，「名子」是錯誤的寫法。這是因為「名」和「子」的發音相近。

正確的寫法應該是「名字」。

3. 同音形異 【例子】老闆、老板

【解釋】「老板」是錯誤的寫法。這是因為「闆」和「板」的發音相近，但在這個詞語中應該使用「闆」。

正確的寫法應該是「老闆」。

4. 音異形近 【例子】卷、券

【解釋】兩者發音上有差異，但它們的形狀相似，容易混淆。「券」通常是指可作為憑據的紙票；「卷」是指卷曲的器物。

正確的寫法應該是「考試卷」和「入場券」。

5. 字義混淆 【例子】潢、簧

【解釋】「簧」是器物中具有彈力的機件；「潢」是指裱裝字畫或裝飾室內。

正確的寫法應該是「裝潢」和「簧片」。

6. 筆畫增減 【例子】瓜、爪

【解釋】「西爪」是錯誤的寫法。這是因為「瓜」的筆劃較多，而「爪」的筆劃較少。

正確的寫法應該是「西瓜」。