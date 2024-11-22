溫習中文科︱溫習初小中文詞語學習重點 拆解7大常見錯別字類型【附練習題】
升學教育
撰文： 鍾文勁
發布時間： 19 小時前
最後更新： 15 小時前
同學們不論在寫作、默書都會經常出現錯別字，情況都是常見的錯別字或書寫錯誤，當中「字型相似」、「一字多音」是同學們經常遇到的困擾。TOPick一連五日和大家「溫故知新」，助家長和孩子在家中鞏固所學、熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。以下有7大常見的錯別字類型，同學們不妨留意一下。
錯別字｜7大常見書寫錯誤情況
|1. 同音替代
|【例子】滷蛋、魯蛋
【解釋】因為「魯」和「滷」的發音相近，但實際上它們是不同的詞語。
正確的寫法應該是「滷蛋」。
|2. 音近形異
|【例子】名字、名子
【解釋】「名字」是正確的寫法，「名子」是錯誤的寫法。這是因為「名」和「子」的發音相近。
正確的寫法應該是「名字」。
|3. 同音形異
|【例子】老闆、老板
【解釋】「老板」是錯誤的寫法。這是因為「闆」和「板」的發音相近，但在這個詞語中應該使用「闆」。
正確的寫法應該是「老闆」。
|4. 音異形近
|【例子】卷、券
【解釋】兩者發音上有差異，但它們的形狀相似，容易混淆。「券」通常是指可作為憑據的紙票；「卷」是指卷曲的器物。
正確的寫法應該是「考試卷」和「入場券」。
|5. 字義混淆
|【例子】潢、簧
【解釋】「簧」是器物中具有彈力的機件；「潢」是指裱裝字畫或裝飾室內。
正確的寫法應該是「裝潢」和「簧片」。
|6. 筆畫增減
|【例子】瓜、爪
【解釋】「西爪」是錯誤的寫法。這是因為「瓜」的筆劃較多，而「爪」的筆劃較少。
正確的寫法應該是「西瓜」。
|7. 左右顛倒
|【例子】陳、東阝
【解釋】「東阝」是錯誤的寫法。這是因為「陳」是一個常見的姓氏，而「東阝」是「陳」字的筆劃順序顛倒。
正確的寫法應該是「陳」。
常見錯字表 (香港中文大學資訊處) PDF：【按此連結】
教育局編製的香港小學學習字詞表：【按此連結】
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錯別字｜練習題
辨識字詞：在（ ）內選出適當的字詞，把正確答案圈起來。
|1. （ 人材／人才）
|5.（引伸／引申）
|9.（取捨／取舍）
|2. （一飛沖天／一飛衝天）
|6.（型式／形式）
|10.（晴天／情天）
|3.（終生學習／終身學習）
|7.（口渴／口喝）
|11.（小心翼翼／小心奕奕）
|4. （身體／生體）
|8.（彩紅／彩虹）
|12.（漂流／飄流）
錯別字｜正確答案：
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