李幸倪辦展覽關注情緒勒索議題　Gin Lee對抗負面聲音

早前，李幸倪（Gin Lee）推出以情緒勒索為主題的歌曲《告別媒氣燈》，希望引起社會對情緒勒索的關注，歌曲推出後，收到不少歌迷及朋友分享親身受到情緒勒索的經歷。

最近，Gin以策展人身份舉辦《The Art of Rising Above Gaslighting Experiences: The Exhibition》展覽，創作者取材自之前收集到的情緒勒索故事，創作不同形式的藝術作品，作為告別無形勒索的儀式，卸低過去的雜亂情緒，重新找回自己，讓更多人留意到情緒勒索的問題。

Gin邀請5位藝術工作者包括歌手鄧小巧、Kendy Suen、當代插畫家Mickco Chan、多媒介創作藝術家Ann Wong及時裝設計師Victor Chan創作六件作品，靈感取材自6個公開徵集的情緒勒索故事。

是次作品是透過「指甲」帶出訊息，Gin的創作靈感來自一位投稿人跟媽媽的關係，稱：「可以feel到當中佢唔小心情緒勒索咗佢阿媽，因為佢心中好多不安同埋恐懼，好驚失去佢媽媽，所以唔小心講咗一啲好傷人嘅一啲說話，傷害咗有病嘅媽媽，我睇完之後覺得好感觸。」

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最花時間在構思

她看完這投稿後便立即構思作品，用了一個月時間準備，她稱構思是最花時間，稱：「究竟用樹枝枯枝去表達？定係用頭髮？又要用好多唔同形狀嘅石、又要keep到指甲嘅形狀，唔知近視有冇加深，哈哈。腦海裏面有好多唔同嘅情景出現過，最終揀咗用黑色長尖指甲，去表達一個傷害性、一個好神秘嘅感覺，加上好多金屬、好多鏈，表達情緒枷鎖。」

當中又以不同顏色、物料製作，而一大一小的手亦有含意，「表達兩個人、兩段關係，中間有條鏈連住，兩個心其實係連埋一齊，但中間有好多誤會、掙扎、磨擦。有一個小心思就係兩隻手各自有半個心，佢哋爭少少就可以修復關係，希望佢哋可以重新連結，兩個半心就變成一個完整嘅心。」

創作過程當有得着

展覽目的希望讓更多人留意到情緒勒索問題，而在創作過程當中，Gin自己亦有得着。

她坦言，期間自己內心不停有一些負面的聲音否定自己，「『做得唔夠好呀！唔靚呀！得唔得㗎？』好多呢啲質疑嘅聲音，去到有一個moment我覺得：『唔得喎，我自己都要克服呢啲聲音！』就真係好似我哋呢個project咁，自己都要學識去面對去克服自己嘅不安，俾多啲耐性去試，同自己講慢慢做，做到覺得最滿意為止。」

她亦有詢問其他人意見，因為怕自己有盲點、審美疲勞，但最終還是相信自己，「哈哈，因為內心嘅諗法自己最清楚，學識要信自己內心嘅聲音，完成嘅時候係好開心！希望嚟睇嘅人都會感受到我想表達嘅嘢啦。最希望當事人收到我俾佢同媽媽同屋企人嘅祝福。」

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