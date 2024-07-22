廖孖記腐乳風波｜食安中心：人員取樣無約時間、無佩戴工作證　 衛生建議不會增加含菌量

▲ 食安中心澄清，人員到場取樣時「三無」，包括無約時間、無表露身分、無戴工作證。(資料圖片)

廖孖記腐乳食安風波未止，第四代負責人廖晃業及食安中心多次就腐乳的檢測方法、成份、以及製作隔空交鋒。

食安中心發言人，今晚再發稿回應廖晃業今早於電台節目的新說法。就著廖晃業稱第三次檢測當中，認得食安人員，指他們有配戴工作證。食安中心表示，購買該正式樣本時，是以顧客身份購買，人員穿著便裝、沒有佩戴工作證、沒有向相關店鋪表露身分，亦沒有事先約定時間。

為示對企業公平，食安中心人員在購買第三個樣本後清晰表明目的是按法例作化驗，並在廖孖記人員面前作封裝，雙方簽名作實。化驗結果顯示第三個樣本超標後，食安中心按一般做法先要求該生產批次的產品下架，以保障市民健康，再進行跟進調查。調查仍在進行中。

至於廖晃業提到，當局建議稀奇加入玫瑰露酒後，含菌量隨即超標，事後想起認為「做法唔work」。食安中心就指，建議只會降低而不會增加產品中的含菌量。至於樣本為何會超標，食安中心需要再作調查才能給予意見，例如該產品的生產過程和環境有沒有可能受污染等。現時廖孖記已結業，但如果店鋪願意配合，可以繼續調查超標原因。

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