廖孖記腐乳風波｜何謂「香港製造」有嚴格規定　 假牙、羅盤都有定義方法

▲ (資料圖片)

廖孖記腐乳食安風波，爆出品牌由內地供應商提供的白腐乳。廖孖記的負責人表示，不敢稱產品為「香港製造」，但認為屬香港生產。不過該店近年多次受訪均提及「手工製作」，又稱黃豆從加拿大引入，惹來欺瞞顧客之嫌，海關已表明接獲舉報，並正在跟進。

不少商品均稱自己為「100%香港製造」，部分則分別列明生產來源地、以及包裝地點。事實上，商品要定義為「香港製造」，需通過工業貿易署「香港產地來源證」一關。

按工貿署及商會網頁顯示，在香港特區政府的工廠登記制度下，香港海關（海關）將會視察工廠，核證資料後由工貿署進行登記。製造商在登記後可就已註冊的產品申請香港產地來源證，而某些證書或需按政府要求，通過工貿署核實和／或海關查證，方可簽發「香港產地來源證」。

22項產品分類 定義大有不同

香港產地來源證亦設「指定產品產地來源的行政標準」，列明22項產品當中，可獲產地來源證的定義。除了食品外，範圍十分廣泛，亦包括礦產、塑膠、車輛、攝影、武器等分類。

就著今次「主角」腐乳，產地來源標準需從黃豆製造、而主要製造工序需為碾磨、發酵、混和及塑形等。至於其他產品的分類方法，亦大有不同。

除了最常見以原材料製造外，亦有多種分類方法。另外，混合來源產品、以及廢舊物品，亦有其相應定義。以「經調製的蔬菜及水果」為例，列明需從未經加工的蔬菜、水果或暫時防腐的水果製造。當中本地原料、組合零件及勞工最少須佔直接成本百分之25。

指定產品產地來源的行政標準：

金屬假牙、羅盤都有定義方法

部分香港製造產品的定義頗為複雜，「外行人」未必理解。例如以香港製造的鞋類，則要求從未成形的鞋面製造，不過已連接內連接鞋面及內底 ；鞋面成形及底或其他鞋底組件的鞋面除外。

不少產品未必所有人均會用到，原來都有定義的方法。例如金屬假牙，就需要用牙科用石膏、牙科用合金牙科用瓷粉製造。羅盤則需從從磁零件及金屬片或塑膠粒料製造外殼、校準及裝配製造。

相關報道：

廖孖記腐乳風波｜食安中心：人員取樣無約時間、無佩戴工作證 衛生建議不會增加含菌量

廖孖記腐乳風波｜海關收廖孖記產品舉報 食安中心：「本地生產」非食安中心資料

廖孖記腐乳｜第四代：購內地腐乳加工已30年 質疑消費者認知出現落差

廖孖記腐乳｜黃傑龍：絕冇可能詐諦靜雞雞更換 做生意道理係講誠信

記者：陳展棋