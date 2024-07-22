死侍與狼人丨終極預告掀熱話　香港特別玩嘢海報

▲ 《死侍與狼人》

Marvel超級英雄電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）將於本周三（7月24日）上映，日前終極預告片在官方YouTube頻道上架後，短短2日的觀後次數已超過4百萬。

而且該終極預告片討論度極高，包括「猜猜誰是女死侍」，有網民估是賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）愛妻 Blake Lively，亦有人估是天后好友Taylor Swift，更有大膽假設是賴恩自己的化身。可惜賴恩已澄清非本尊親身上陣，但絕對不肯透露是誰出演。

死侍與狼人丨 曉治積曼接力玩「雪櫃冷笑話」 賴恩雷諾士爆親女曾參演《死侍》

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暗示湯姆賀倫客串？

在預告片末死侍模仿蜘蛛俠噴蜘蛛絲的動作，也引來影迷關注，猜想是否在暗示「蜘蛛俠」湯姆賀倫（Tom Holland）有份客串一角。

為切合走反傳統路線的死侍形象，有戲院特設電影 「特典場」附送惡搞《美女與野獸》 版海報已令一眾粉絲大叫過癮，今日（7月22日）官方竟釋出一系列向華語電影「致敬」的海報圖，包括有《狂妄派》、《未老》、《那些年，我們一起J的狼人》、《搓技》、《正義人狼》，充滿港味。《正義迴廊》導演何爵天更在Instagram分享《正義人狼》玩嘢海報，表示「正喎！」。

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