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東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 38 分鐘前

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「新何太」在網上解釋收信後在大堂大鬧的原因。

【何伯/何太/新何太/東張西望】因為上TVB《東張西望》而為人認識的何伯及「新何太」，近期在內地及香港兩邊生活，可是在在昨日（7月22日）有網民上載一條短片，指於屯門公屋其中一棟拍攝，當時該網民隔住大閘拍大堂內的「新何太」。

在片中，「新何太」向保安員大吵大鬧，可是卻因口音太重沒法聽清楚她在說甚麼，只是從片段聽到「新何太」聲量很大，情緒激動。

有網民留意到「新何太」手上拿著信封，同時聽到保安叫她去管理處，由此有網民猜測「新何太」收到警告信或收樓信之類。

東張西望何伯｜何伯被罵終日唉聲嘆氣　新何太諷刺：好似就要死咁

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東張西望何伯丨「新何太」自稱被冤枉

之後，有網民在「新何太」的抖音粉絲群留言，問是否收到房署的收樓信，「新何太」留言稱：「係我樓上滴水屈係我，樓上滴水已經兩年多了，我一直都沒去投訴佢，我仔仔前天洗的衣服，前夜晚咁啱下大雨才可能出現滴水，我家只是一次都被壞人投訴了。我家有洗衣機洗衣服，係唔會出現滴水，只是樓上的沒洗衣機，用手洗的才會滴水。」

另外，甚至有網民指昨晚疑有執法人員上門後，何伯在半夜離開公屋單位外宿，但不知不因，而且也未能證實此事是否屬實。

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