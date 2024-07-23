都大「星念」創意藝術展 畢業生藉創意與科技綻放光芒

「誰都可發光，只要找對地方。」香港都會大學（下稱都大）創意藝術學系同學便是最佳例子。他們在大學不斷學習知識，創作畢業作品時更學以致用，把創意想法一一實踐，用作品說話。

都大每年均會舉辦創意畢業展，與業界及公眾分享學生的學習成果、創意及創作熱誠。今年以「星念」為主題，象徵畢業生具備創意思維，接受大學培訓後，猶如天上繁星般，在所屬界別上發光發亮。以下四個焦點參展作品匠心獨運，充份體現都大創意藝術學系同學的創意、才華和創作熱誠。

▲ 「都大年度創意藝術畢業展」於7月19日開幕，邀得政府及業界代表出席，見證學生發光發亮。

虛擬實境遊戲 重現寨城美好

來自電腦及互動娛樂榮譽文學士課程的馮泓、陳俊偉及林文禧，以九龍城寨為故事背景，設計名為「寨城舊影」的虛擬實境遊戲，以密室逃脫的方式讓玩家從另一角度認識九龍寨城的人情味。馮泓指出，遊戲的地圖設計融入迷宮概念，就如置身寨城複雜環境中，玩家在遊戲中需要細心觀察、思考和發掘才能找到出路。要在遊戲中展示寨城複雜的結構難度甚高，猶幸過程中獲得教授的寶貴意見，加強設計細節，提高玩家遊戲體驗，增加玩家的投入感。

▲ （左起）電腦及互動娛樂榮譽文學士課程林文禧、馮泓及陳俊偉以VR重塑九龍城寨風貌，寓遊戲於保育。

他續指，以往與九龍寨城有關的作品，都對其有著較陰暗的描述。「是次畢業作品則希望透過新科技和有趣的方式，如VR和密室逃脫的元素，令大眾認識寨城美好的一面。」組員們希望透過作品讓觀眾明白，不要因為遺跡的殘破不堪，而忽略它珍貴和值得欣賞的地方。他們更組隊參加「迪士尼幻想工程香港挑戰賽2024」，並從來自多個城市的100支隊伍中脫穎而出，成為進入決賽的六支隊伍之一。

電影寄語珍惜 細味告別遺憾

而創意寫作與電影藝術榮譽文學士課程畢業生蘇微媚，憑一人之力構思、籌備及拍攝電影《記得》。劇情講述女主角疫情期間無法返港出席爺爺的喪禮，疫情後她特意回港出席爺爺生忌的法事，重恰兒時與爺爺相處的點滴。畢業生蘇微媚坦言，自己亦經歷親人突然離世的變故，當刻才明白愛得太遲，遂希望透過刻劃疫情期間的隔離、告別和遺憾，提醒觀眾人生無常，要珍惜與家人相處的時光，避免因為工作忙碌而忽略身邊人與事。

▲ 創意寫作與電影榮譽藝術文學士課程蘇微媚透過電影《記得》讓人重新審視生活，珍惜眼前人。

集監製、編劇和導演於一身的蘇微媚認為創作過程中，面對最大的困難是人手有限，唯有先做好前期籌備和策劃的工作，在有限的時間中達致最好的效果。「都大的創意寫作與電影藝術課程內容涵蓋電影前、中、後期的製作知識，從構思題材、撰寫劇本，到拍攝和剪接技術均有涵蓋，讓我充分掌握電影製作的流程和技巧。」她亦學以致用，把全部知識和技巧呈現在畢業電影中，用作品提醒大眾珍惜眼前人。

迫真沉浸式效果 體驗戰爭禍害

修讀影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士課程的黎彭海和莊淯証關注世界大事，以戰爭為主題，打造了一個沉浸式藝術裝置，取名為「戰爭的迴聲」。展品呈現戰爭的殘酷和破壞，讓觀眾猶如身歷其境。透過沉浸式體驗，觀眾需回答涉及戰爭道德的問題，而他們的選擇更會導向不同的結局，從而反思戰爭倫理和人道主義。

▲ （左起）影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士課程黎彭海和莊淯証透過沉浸式藝術裝置，讓觀眾反思戰爭的禍害。

作品透過戰地環境、爆炸畫面及聲效等展示戰爭的影響力和遺禍，迫真的畫面讓人在視覺和聽覺上感到極為震撼。有份參與製作的莊淯証感謝都大全力支持是次創作，特別是大學裏數碼藝術實驗室的配套，能加強成像技術、移動圖像、視覺編程等方面效果，把他們沉浸式體驗的構思附諸實行。「沒有實驗室的設施和技術，我們很難做到這麼大型的270度全景螢幕和逼真場景展品。可以說沒有實驗室，便沒有這個展品﹗」

動畫喚醒大眾 正視學童壓力

完成動畫及視覺特效榮譽藝術學士課程的廖苑童、鄭嘉慧、吳芷欣及葉少欣，以學童精神健康議題為藍本，完成動畫《星外》。故事講述一名少年為考取好成績每天勤奮學習，但學業壓力等問題令他惶恐不安，幸而最後由一名男童喚醒初心，走出陰霾。

▲ （左起）動畫及視覺特效榮譽藝術學士課程廖苑童、吳芷欣及葉少欣藉動畫寄語社會，關注學童壓力議題。

組員之一的廖苑童表示，「作品的目標觀眾是學生，希望讓他們知道就算考試失敗也不是世界末日，也可以跳出框架尋找更多解決方法。」惟要把一個嚴肅題材用動畫方法呈現難度甚高，組員們經過深思熟慮後，採用較高飽和度的顏色，並加入具童真的設計，如積木等，令學童觀看時更容易投入，不會渲染太負面的想法。她感謝都大的課程不單教授製作動畫的技巧，還讓學生了解動畫行業的生態和概況，為投身業界做好準備。

逾二百畢業生 打造驚喜作品

都大創意藝術學系今年有290名應屆畢業生，來自「創意廣告及媒體設計」、「創意寫作與電影藝術」、「動畫及視覺特效」、「影像設計及數碼藝術」及「電腦及互動娛樂」五個課程，創作逾120件藝術作品。今屆展品題材廣泛，以動畫、短片、互動體驗裝置、攝影作品、廣告企劃等媒介，呈現同學對環境保護、文化保育及社會關懷等議題的所思所想。

展覽已於上星期五（7月19日）開幕，展期至本月至28日（星期日）。畢業生的作品獲得多位出席開幕禮的主禮嘉賓高度讚揚，不單構思別出心栽，完成品更達專業水平，令人留下深刻印象。

「都大年度創意藝術畢業展」詳情

日期︰即日至7月28日

時間︰上午11時至下午8時

地點︰九龍何文田忠孝街81號香港都會大學賽馬會校園

*免費入場，歡迎公眾人士參與*