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預防RSV｜7至9月屬RSV高峰期　醫生籲長者及長期病患　盡快接種疫苗預防

醫健人物

發布時間： 41 分鐘前

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本港已踏入RSV呼吸道合胞病毒的高峰期，感染個案於社區持續上升，早前更有醫院病房出現小型爆發。有醫生指，七月至九月是感染RSV的高峰期，有研究顯示，感染RSV的後果較流感嚴重，入院率及死亡率都較高，千萬不能輕視。醫生提醒，60歲以上長者、患有長期病患人士，包括慢性阻塞性肺病、哮喘、糖尿病和心臟病患者，和免疫系統不全等人士，均為感染RSV的高風險一族，呼籲高危人士及早接種RSV佐劑疫苗，預防感染及出現重症的機會。

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RSV感染個案上升速度令人擔心

RSV個案持續上升，就連「歌神」張學友早前亦因感染RSV而要取消台北站演唱會。老人科專科任展鵬醫生指，雖然全年都有機會感染RSV病毒，但感染高峰期一般在二至四月和七至九月出現。

根據衛生防護中心數據顯示，自六月中起，本港每週均新增約30宗RSV感染個案。任醫生指，個案的上升速度令人擔心，而且統計只反映診斷個案數字，真實的發生率有機會被大幅低估。

RSV並不等於流感

不少人誤以為RSV與流感病毒差不多，但其實RSV並不等於流感，其殺傷力亦遠比流感大。任醫生引述研究指，18歲或以上因感染RSV而需入院的成年人，於30日及60日內死亡的比例分別為13.7%及17.6%，較感染甲型流感的5.0%及7.5%為高。

調查：64%高危人士完全不了解RSV

早前有醫療機構安排RSV風險評估流動車，向參觀流動車的市民進行問卷調查。結果反映，有超過八成半受訪者為60歲或以上人士，而且大部分患有長期病，包括：糖尿病、心臟病、肺部疾病等等，屬於高風險患RSV人士。但有四成半受訪者表示不會考慮接種RSV疫苗，而且近六成半受訪者表示完全不了解RSV。

任醫生提醒，長者及長期病患者需特別小心，他們感染RSV後，住院及死亡風險均較一般人高。因感染RSV而須入院的長者，其死亡率較5歲以下人士高出逾100倍。

RSV無藥可醫 應接種佐劑疫苗預防

任醫生指，由於現階段仍未有針對RSV感染的藥物治療，因此預防感染方為上策。研究證實，RSV佐劑疫苗對60歲或以上長者及患有其他長期病人士，保護效能分別為82.6%和94.6%，可有效預防RSV感染。任醫生建議。60歲以上人士和長期病患者，應諮詢家庭醫生意見並盡快接種疫苗，避免RSV感染帶來的嚴重後果。

老人科專科任展鵬醫生。

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撰文 : 任展鵬 老人科專科醫生

欄名 : 健康專家專欄

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