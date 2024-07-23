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李漫芬當年打多份散工助哥哥圓飛機師夢　Fanny：可以做你妹是我福氣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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李漫芬到書展撐胞兄李漢傑所著新書。

有TVB劇「御用八婆」之稱的李漫芬（Fanny）近日到書展並在個人社交平發文推薦新書，不過此書不是她寫，而由其胞兄李漢傑所著。

李漫芬在個人社交平台上載家人合照，並寫道：

我的親大哥出書了🎉
打從心裡為哥自豪和驕傲👍
這書記錄了很多刻骨銘心的印記
不論您是不是有信仰
這書可以給您一些鼓勵，一些安慰，
他自費去學飛 經歷重重難關
不合格再努力 不合格再努力
一步一腳印 
成為香港土生土長的華人機長✈️
我感動得很❤️
萬料不到 哥哥會把當年我的小幫忙
記錄在這書上。。其實，這真的是做妹做家人應該做的事，如果時間倒流，要問多我一次，我都會毫不猶豫的幫忙，
一家人 不是應該互相幫忙嗎
有緣份才做到兄弟姐妹
不是應該珍惜 愛惜 感恩 嗎
謝謝哥哥 可以做您的妹 是我的福氣❤️
請大家多多支持

【婆媳有愛】李漫芬從沒遇婆媳糾紛　感恩與奶奶能情如母女：上天對我很好【有片】

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打多份散工幫補家計

李漫芬在發文所指「會毫不猶豫的幫忙」是因為當年李漫芬曾同時打數份散工賺錢養家，供哥哥讀書以助對方圓機師夢。

她曾接受TOPick訪問稱：「為了繼續給父母家用，當時有做包禮物、侍應、補習等，試過賣化妝品，企足12小時。包禮物也曾包足兩更共12小時，手指也損了。當時向爸爸否認自己去包禮物，騙他受傷是去學古箏弄損。」

她續說：「父母是我的全部，而節儉的另一個原因當時哥哥修讀飛機師課程，他不夠錢，我願意幫助他，所以很慳家。我自己讀不到，便讓哥哥去讀。」

小時候李漫芬與父親合照。（受訪者提供）

遺憾爸爸未能當座上客

不過，她強調並非賺錢供哥哥讀書：「只是經濟上支援他，他成為機師後便將學費還給我，還給利息，這是我本來沒期望過。曾有朋友問我為何要這樣做，因為希望父母能在飛機上聽到哥哥的廣播，這會是一件很開心的事。」

李漫芬當時最大心願是一家人可以坐哥哥駕駛的飛機去旅行，可惜，李爸爸最終未能登上由哥哥駕駛的飛機，留下人生遺憾。

可惜約在10多年前，李漫芬哥哥成為飛機師後，一家最終卻未能同乘搭由哥哥駕駛的飛機：「哥哥的機師生涯在1月1日開始，但爸爸在1月2日入院，1月4日離逝，所以有時候太遲就是太遲，所以可以孝順老人家時，就要孝順多一點。」

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