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食用安全︱港媽連鎖超市買泰國蛋敲開驚見蛋内變黑腐壞　網民：唔係壞蛋係毛蛋！

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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港媽連鎖超市買泰國蛋敲開驚見蛋内變黑腐壞　網民：唔係壞蛋，係毛蛋！

【雞蛋/連鎖超市/壞蛋/毛蛋/沙門氏菌/雞蛋保存/食用安全】揀選雞蛋要小心！近日，有港媽在社交平台表示，在將軍澳一間連鎖超市購入泰國雞蛋，結果敲開卻驚見蛋内變黑腐壞，提醒民衆打蛋時要留意。

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港媽在Facebook群組發文，表示自己已連續2次在區内同一間連鎖超市，買到壞雞蛋：

上一次係買日本蛋，10隻有3隻係壞蛋，今次係泰國蛋。

從港媽附圖可見，枱面上擺放4隻敲開殼的雞蛋，有3隻都明顯有變黑腐壞跡象。港媽提醒，作為「一家之煮」，打蛋時要留意，要分開逐個打，慎防吃下變質雞蛋。

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網民：唔係壞蛋，係毛蛋！

港媽的帖文引起網民關注，當中有不少人表示，圖中的變壞雞蛋其實是毛蛋，非常補身矜貴，稱港媽實屬賺到，「單看相，個別似是有受精發育中嘅蛋」、「天氣太熱雞蛋都孵出雞仔」、「好補㗎！唔係壞蛋，係毛蛋，好貴㗎」。對此，港媽表示「有點後悔煮熟晒，擺下燈下照照下，可能孵到雞仔添」。

但也有同區街坊表示，自己最近也在同間超市買了同個品牌泰國蛋，結果「煮起嚟聞到臭味」，全被丟掉。還有人指買一排雞蛋回來，起碼有一半都不能要。

專家：雞蛋曾經冷藏就應冷藏保存

港媽在留言區補充表示，見到同區有超市的蛋在炎熱天氣下沒放在冷藏櫃，直接擺出來，但也有很多人買；又質疑若果「買時已經雪過，買返來之後唔放雪櫃，都唔會壞？」

本港食安中心有列出雞蛋保存的方法。中心指出，低溫儲存可減慢沙門氏菌等微生物的生長。要延長保質期，把雞蛋存放雪櫃是最好的做法。不過，經冷藏的雞蛋應繼續保持冷藏的溫度，因為溫差會令蛋殼出現水珠或倒汗水，可能有利微生物進入蛋內。

文嘉敏解釋，當倒汗水在蛋殼凝結，水珠有機會連同細菌、其他外來污染物，透過水源進入蛋殼，這情況更不理想。所以，若雞蛋曾經冷藏，就應該冷藏保存。街市的雞蛋放室溫保存也無問題？她表示，街市雪櫃設備未必足夠，若放在室溫陰涼位置也可以接受。但若街市室溫較高，環境不算陰涼，就存在食用安全風險。

Thei食品與健康科學學系副教授方麗影博士早前受訪時則指，保存雞蛋最理想的溫度是4°C至10°C。若雞蛋購於街市或路邊商販，要留意雞蛋存放環境，尤其烈日當空的日子。在香港的氣候環境，要防止雞蛋變壞，存放時需確保：避免陽光照射及放於陰涼乾爽的環境。

沙門氏菌可引致食物中毒

食安中心指，沙門氏菌是本港常見引致食物中毒的致病原之一。徹底煮熟食物（食物中心溫度應至少達到75°C及維持30秒）能有效殺死沙門氏菌。吃下受沙門氏菌污染的生或未經徹底煮熟的食物，或進食在烹煮過程後再受沙門氏菌污染的即食食物，可引致食物中毒。大部份人會在6至72小時內出現症狀，包括噁心、發燒、腹痛、腹瀉及嘔吐等，病程為2至7天。

同場加映：9款通過毒性測試安全雞蛋清單

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