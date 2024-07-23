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廖孖記腐乳︱港男實測廖孖記秘方　加玫瑰露酒入食剩腐乳：真係好味咗

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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港男實測廖孖記秘方，事後表示「真係好味咗！」

【廖孖記腐乳/廖孖記/腐乳/食安中心】百年老字號「廖孖記」腐乳捲入食安風波，生意一落千丈宣布結業，日前其負責人上電台接受訪問時，表示白腐乳由內地供應商提供，事後再自行調味，並公開調味腐乳秘方，就要加玫瑰露酒，有港男照秘方將酒加入食剩的辣椒腐乳，品嘗後大讚「好味咗」！

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廖孖記腐乳︱港男實測秘方

一名港男在「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」中發文，指自己得到秘方後，立刻取出煮菜用的玫瑰露酒和用剩的辣椒腐乳，嘗試加入小許玫瑰露酒落腐乳度，然後即刻試一下比較前後區別。

港男實測後大讚結果：

哇，真係好味咗喔，掂呀！

他笑稱：

自己都有百年老字號了！

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廖孖記腐乳︱網民秘方上再自創

帖文一出引來網民逾千個Likes及近300個回應，有網民趁機揶揄「廖孖記」、「人哋嗰隻玫瑰露係有溝水 你呢隻純正玫瑰露梗係好食啦」、「要用「特級2磅白腐乳」去整」、「人人都係廖孖記」。

有網民則再在秘方上自創，

我加埋麻油,再放少許搞碎咗辣椒仔，直頭好味過廖孖，看來我可以在腐乳界佔一席位了。

有網民就叫樓主搞上市創業，

你都開返間撩媽記。

廖孖記腐乳︱負責人自爆內地供應商提供白腐乳

廖孖記腐乳有樣本早前被食安中心驗出含有過量蠟樣芽孢桿菌，其後宣布結業。事後廖孖記的負責人上電台受訪，爆出品牌由內地供應商提供的白腐乳。他表示，不敢稱產品為「香港製造」，但認為屬香港生產。不過該店近年多次受訪均提及「手工製作」，又稱黃豆從加拿大引入，惹來欺瞞顧客之嫌，海關已表明接獲舉報，並正在跟進。

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