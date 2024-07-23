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東張西望｜疑似被《東張西望》強加身份　校服女反駁：我不是大陸遊客

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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女網民在Threads發帖文，附上《東張西望》其中一張截圖，並不滿地指：「我不是大陸遊客」。

早前，TVB節目《東張西望》報導內地社交平台出現不少「校服打卡」照，指有內地女網民身穿本港校服到香港大學等地打卡，校服經改造兼配上厚底涼鞋又化濃妝！節目播出後，有一名女網民在Threads發帖文，附上該集《東張》的其中一張截圖，並不滿地指：「我不是大陸遊客」，惹來網民加入討論！

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女網民：我不是大陸遊客

女網民在Threads貼上《東張》截圖，該張「校服寫真」在彩虹邨取景，相中女生穿白色連身校裙，女網民指自己並不是內地遊客也直指《東張》說法不屬實：

首先件衫的確唔係我間學校，我嘅問題，係度同校服類似嘅學校say sorry先。但係呢件衫無校章，亦都睇唔出係邊間學校，影相嗰陣時我有著黑皮鞋白色打底衫，束辮，所以我覺得無傷大雅。 而且東張西望係話我係大陸遊客化曬妝無曬學生樣，而我係香港學生，東張西望嘅講法不屬實，呢個先係我最關注嘅問題。

有網民問她是否內地學生，她直接回應「No」，又有網民在狙擊她何解穿上非所屬學校校服。

另外，翻查女網民的IG帳戶，當中有她在香港某中學Last Day拍照留念的相片。

點擊圖片放大
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網民為「校服女」出頭

女網民也有在IG限時動態內標記「TVB」、「東張+」的IG，未知《東張》會否有跟進報導呢？

在《東張+》IG內，有網民在該報導下留言，直指其中一人是香港學生，又有網民指：「你真係確定全部都係大陸人」。

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