王菲訪台被亂寫準備開個唱　經理人陳家瑛澄清：暫無計劃舉行演唱會

▲ 王菲

樂壇天后王菲一向深居簡出，但在本月20日被發現低調現身台北，並到前經理人邱瓈寬家中享用晚餐，逗留約6小時到深夜11時多坐保母車返回酒店休息。

台灣媒體向邱瓈寬求證事件，但對方沒接電話，至於陪同王菲身旁的台灣經理人柴曉倩就回覆今次只是「私人行程」。不過，由此令不網民猜想王菲訪台是不是有新搞作，甚至有媒體稱：「昨天去台北見經理人的王菲，為演唱會商量了六小時情緒高漲。」。

王菲經理人陳家瑛在今日（7月23日）向傳媒表示：「意想不到假新聞竟會有人相信，消息傳出後，各方不論是商業合上作的洽談單位，或是歌迷、朋友，都有緊張致電詢問，這是否實情，更有朋友指黃牛已經在售票，簡直非常離譜，「我們多謝大家對王菲的關愛，但王菲暫並無任何計劃要舉行演唱會！我重申但凡有人假作主辦方聲稱，主辦王菲演唱會，請勿相信。而歌迷朋友，亦敬請留言，如有人表示可以代購王菲演唱會門票，都是騙子，千萬別中計。」

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同時，陳家瑛發出聲明，如下：

致王菲的歌迷朋友 :

最近關於王菲已落實今年開演唱會的傳聞 屬於不實消息 王菲暫時並無計劃舉行任何形式的演唱會。請大家保護自己的權益 以免受騙。

本公司Katie Chan Productions Company Limited、將保留法律追咎權利，再有人胡亂報導或因假消息影響導致他人受騙，必追咎到底。 特此聲明

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