主播靚媽丨林燕玲現身政商宴會　「東張」主持同場有份出席

▲ 林燕玲同另一位東張主持真厲害。

前TVB主播「小飛俠」林燕玲，在2022年重返新聞主播崗位，加盟鳳凰衛視香港台主持《全球新聞報道》，令觀眾感到驚喜，大讚林燕玲依然明艷照人，形象端莊大方得體。

新聞女王丨林燕玲隔空回應麥詩敏 小飛俠：主播真係有人幫手帶耳機？

林燕玲出席清松宴

日前林燕玲現身政商及傳媒界猛人雲集的「清松宴」，相中可見，林燕玲打扮斯文出席聚會，並發文表示很高興見到很多舊日的朋友，難怪要拍照留念：「最開心嘅係見返好多初出道做主播時就識嘅舊朋友～新聞主播、司儀、股評人，同埋好多節目主持人！📺🎙️📊唔同台出鏡都一樣咁好傾，真係太開心啦！💕諗返轉頭，我究竟做咗幾多行呢？😜🤔分享咗好多新嘅資訊同時仲有好多搞笑嘅回憶，笑到停唔到！」

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吳幸美有份出席宴會

其中一張大合照，見《東張西望》主持吳幸美亦有現身宴會，22年港姐五強之一的陳銘鳳亦有份出席。

另外，大合照中可見香港保安局局長鄧炳強也現身席間，陣容強大，林燕玲則與有榮焉地回覆：「名人雲集的盛宴 #清松宴」。

▲ 林燕玲﹑吳幸美出席清松宴

「小飛俠」之稱

林燕玲中學時期就讀觀塘區的聖安當女書院，中六轉校至同區的高雷中學，之後升讀香港科技大學生物化學系。畢業後她做過空姐，2003年加入TVB成為新聞主播，以一頭清爽「小飛俠」式短髮示人，故被外界封為「小飛俠」。

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