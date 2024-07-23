床上用品｜夏天枕頭套恐污糟過馬桶　專家揭驚人真相：1周不洗細菌多1.7萬

▲ 夏天枕頭套恐污糟過馬桶，專家揭驚人真相，1周不洗細菌多1.7萬。

【床上用品/寢具/枕頭套/衛生問題】夏天炎熱，人體經常出汗，寢具作為貼身用品，必須定期清潔更換。有專家指出，枕頭套使用1周後，細菌菌落數竟比還馬桶多1.7萬。

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枕頭套7日不洗污糟過馬桶

根據《紐約郵報》報道，英國切斯特大學醫學院講師Gareth Nye指出，有研究發現，一個枕頭含有多達16種不同的真菌和數百萬個真菌孢子。而枕頭套一周沒有清洗，細菌菌落數量比馬桶廁板多出1.7萬個。

他補充，過去有研究指出人體每晚平均流汗量達500至700毫升，其中約200毫升的汗水會浸入睡衣、寢具中。除了汗水，人體皮膚細胞會持續脫落更新，每日約失去5億個皮膚細胞，其中大多在夜間脫落，身體還會產生其他分泌物，並透過口水等流失液體，這些都是真菌、塵蟎繁殖所需的養分，有機會引致過敏、哮喘等問題。

他建議人們定期清潔枕頭套，避免使用由聚酯纖維製成的寢具，考慮選擇棉質或亞麻質地的床單。

恐致肺炎腦膜炎

床單公司「AmeriSleep」曾進行4星期的實驗，每周採集3名受試者未洗的枕頭套。結果顯示，一周後，枕頭套上每平方英寸的細菌數量竟高達300萬到500萬個，當中包括桿菌和革蘭氏陽性球菌。

桿菌可引起眼部感染、心內膜炎、菌血症、敗血症、肺炎、腦膜炎和肌肉骨骼感染；而革蘭氏陽性球菌可導致中毒性休克綜合症和其他對抗生素有抵抗力的感染。除此以外，該研究更發現，枕頭套上亦會有床蝨，導致起床時可能會全身發癢，臉上、頸子和肩膀，或者發現床蝨的咬痕。

消委會9款高分床單

不想小朋友與塵蟎同眠，很多家長會選擇有具有抗菌和防蟎功能的床單。消委會曾測試市面15款床單和床褥保護套，結果有9款總評獲4星或以上，當中一款售價僅59元，防蟎效能媲美千元名牌貨。點擊下圖即看詳細名單：

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消委會減少家中塵蟎貼士

1.使用防蟎床上用品：

消委會指出，要減少家中塵蟎，建議選擇能完全包裹着床褥或枕頭的防蟎床具類型，例如有拉鏈的產品，尺寸要比包裹的床褥或枕頭略大，以免套用或拆除時因過度拉扯而致床具撕裂或破損，繼而失去防蟎效用。

2. 經常換洗床上用品：

除了使用防蟎的床上用品外，床單、枕套等應該每隔一至兩星期清洗一次，除可藉此殺滅床具上的塵蟎及清除其排泄物外，還可清除枕頭套上的皮屑，減少塵蟎的食物供應。有研究指用高溫（約50至60°C）清洗床具可以殺死塵蟎，但要留意不是所有床具都能用高溫清洗，應參考床具上的護理標籤去清洗才能延長床具的壽命。

如果床具不能用高溫清洗，消費者可考慮使用殺塵蟎專用的洗衣液，或在天氣晴朗時，把枕頭或床單放置於室外晾曬數小時，亦有助減少塵蟎。

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