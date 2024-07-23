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鬼馬歌后丨81歲仙杜拉精神奕奕慶生　樂觀抗癌灑脫割掉乳房：沒有丈夫所以不需要

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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有「鬼馬歌后」之稱的仙杜拉移居加拿大多年，去年12月，仙杜拉不慎跌倒受傷要送院治理，經過大半年的休養，已康復的仙杜拉日前慶祝81歲生日。

鬼馬歌后打扮夠潮

資深傳媒人汪曼玲於社交網分享仙杜拉的慶生照，曝光其近況，仙杜拉跟同屬「七月之星」的大家姐及好友一齊過生日。

只見穿上紅色外套的仙杜拉精神奕奕，狀態不錯，她依然染著金色短髮，81歲的「鬼馬歌后」依然好潮！

鬼馬歌后丨80歲仙杜拉加拿大跌倒受傷　甄妮盼同行鄰居探望：令人擔憂

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積極抗癌：沒想過裝義乳

仙杜拉於2003年忸患上乳癌，期間要切除左邊乳房，幸而樂觀的她積極抗癌，仙杜拉於2016年接受《星級會客室》訪問，她稱沒想過裝義乳：「醫生有提出過，我覺得沒有必要，因為我沒有丈夫，所以不需要。」

獨身多年的仙杜拉不感寂寞，她曾於訪談中自爆年青時追求者眾，當中不乏醫生、律師以及富豪。連謝賢也是裙下之臣，雖然她拒絕四哥的好意，惟四哥仍繼續追求，仙杜拉因而大讚她有風度。

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