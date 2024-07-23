蚊叮蟲咬丨男子隨手拍死蚊螆　左眼染惡菌近乎全盲終摘除左眼球保命 【附專家教驅蟲防治法】

【飛蟲/蛾蚋/飛蛾/蚊螆/蚊滋/拍死/摘除眼球/感染惡菌/失明/毒性/驅蟲方法/驅蚊方法】飛蟲用手亂拍，隨時後果嚴重！深圳便有一名男子因在家中見到有飛蟲飛到自己左眼下眼皮，於是未有為意，便徒手將它拍死。豈料不久後，他的左眼便出現嚴重感染，最終只能摘除眼球防止細菌進一步漫延。有專家便警告市民，昆蟲種類非常多，很多都帶有毒性，如果不慎接觸，盡量避免接觸的部位觸碰眼睛。

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根據內地傳媒報導，居於深圳的吳男在家時發現左眼眼皮下有一隻飛蟲，於是隨手就把它拍死，當時還不自覺摔了一下眼睛。惟大約1小時後，他的左眼便感到紅腫疼痛，他於是馬上於附近診所求醫，起初以為是飛蛾上的鱗粉散落，被醫生診斷為急性結膜炎。惟由於眼睛持續不舒服，他於是再轉到醫院求醫，惟此時他左眼視力已下降至0.02，眼壓53mmHg（正常眼壓20 mmHg以內），經醫生詳細檢查，懷疑他的眼睛感染了綠膿桿菌，導致細菌性角膜炎，為免病況進一步惡化，他不得不進行摘除左眼眼球手術以保性命。

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雖然報導已有數年之久，事主受訪時亦未提及涉事飛蟲是哪種昆蟲，不過據了解，涉事的「元兇」的小飛蟲極可能是家中常見的蛾蚋(俗稱蚊滋仔)，又稱蛾蠓科、毛蠓科，而家中的洗手間，包括浴缸、洗手池等下水道，這些陰暗潮濕又不乏水流的地方，往往是它們棲身的熱門地方。由於蚊滋仔本身就攜帶大量病菌，因此當雙手與其接觸後就會令其身上細菌有機可乘，從而導致感染。

對付室內「小蚊滋」方法

香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強早前受訪時指，室內出沒的「小蚊滋」，主要是蚤蠅和蛾蚋（又稱「毛蠓」）。雖然牠們並不吸血，但屬滋擾性飛蟲，亦有機會傳播病原體或細菌，故不建議直接用手拍打。

他建議，在家中預備一瓶氣霧裝殺蟲劑噴一噴，牠們就會死。若一定要拍死牠，建議戴上手套，或者利用報紙、蚊拍等物件去處理。

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防止滋生方法

除了保持家居乾爽，由於蚤蠅及蛾蚋，一般會在一些並非經常排水的喉管，尤其是浴室地台上的去水位產卵，加上依靠有機物如頭髮和皮屑作為營養成長。陳偉強還建議，定期在去水口倒進1:99稀釋漂白水，以防止「小蚊滋」滋生。

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如果不想使用漂白水，可以用醋或梳打粉代替，但切忌混合這兩種成分。陳偉強解釋：

醋加水，或用梳打粉加水，產生強酸或強鹼效果時，可破壞牠們的生長環境。這方法可以一試，但最好還是使用漂白水，因為比較有效。

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