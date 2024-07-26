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助眠好法｜40歲濕疹男耳鳴失眠　醫生揭1類人不宜吃安眠藥　推薦2食材調製1飲品更助眠

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

40歲濕疹男耳鳴失眠，醫生揭1類人不宜吃安眠藥。

【失眠／安眠藥／世衛／睡眠】根據世界衛生組織（WHO）估計，全球大約超過兩億人有失眠問題，而香港每10個就有4個港人飽受失眠困擾。2022年本港一項研究報告推算出，香港有220萬人有失眠情況出現。失眠情況困擾不少都市人，不少人會選擇自行購買成藥助眠。台灣有一名40歲男子亦因失眠求醫，但屢吃醫生處方的安眠藥，亦無法解決失眠問題。有醫生指出，若身體出現2種症狀就要留意，不但不宜吃安眠藥，更有可能會產生反效果。與其單靠藥物，醫生反而推薦一種睡前飲品，更有效讓失眠人士安睡。

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安眠藥越食越失眠

台灣身心科醫生鄭光男早前在《醫師好辣》中分享病例，指一名40多歲男子因為耳鳴而失眠求醫，經醫生處方抗焦慮藥物和安眠藥給他，以助他安睡。一開始藥效發揮得很好，但男子因為不想長期依賴藥物進睡，遂自行停藥。但一停藥後就出現反彈性失眠，只能夠持續服用安眠藥。男子持續服食安眠藥，身體亦開始出現其他問題，如情緒低落、有抑鬱先兆。

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當男子再度求醫時，醫生根據症狀處方抗抑鬱藥。隨後男子的情況每況愈下，不但難以入睡，「即使開了比較重的藥，大概睡個1、2天後又不行」，整個人變得麻木、沒有感覺，心情長期處於低落狀態。

1種體質人士注意

鄭醫生指出，有上述症狀的人屬於「甲基化偏高」，即是這種人的神經傳導速度比一般人快，這種人是不適合吃抗抑鬱劑配合安眠藥助眠，因這種人服食藥物後會陷入情緒低落的狀態，甚至嚴重會萌生輕生念頭。他提醒，有這種體質的人，通常會伴隨著耳鳴和濕疹2大症狀。

相關文章：失眠救星丨不吃藥4招解決失眠煩惱　醫生推介1款助眠飲品效果比牛奶更好

睡前特飲助眠：蜜糖水+鹽

鄭醫生隨後將男子服用抗抑鬱藥物的劑量慢慢減少，並建議他睡前可以喝蜜糖水加鹽。鄭醫生引用「阿育吠陀療法」，指「很多人要心情好睡得好，重點在於增加血清素」，要在短時間內增加體內血清素可以選擇吃點甜食。蜜糖水能夠讓體內胰島素稍微拉高，將色氨酸轉為血清素再轉化為褪黑色素，適量飲用不會增加身體負擔。另外，加鹽是效用能夠將壓力荷爾蒙降低，故此2種食材能助眠。

3種失眠狀況

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專家分享4個睡眠貼士

東京疲勞．睡眠診所院長梶本修身醫生曾在日本電視台TBS節目《差別在哪裡？》（この差って何ですか）探討有助入睡的方法，分享了4個睡眠貼士：

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