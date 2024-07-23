三狼案丨黃興桂爆真相為父親平反　「桂神」太太空難身亡：佢成日喺我夢中存在

▲ 「桂神」黃興桂講「三狼案」

著名足球評述員「桂神」黃興桂講波風不時爆金句，例如「12碼一係入一係唔入」等，但原來他背景不簡單，其父正是1959年轟動全港的「三狼案」受害者黃應求。

當年，富商黃應求被「三狼」綁架後慘遭撕票，黃興桂日前接受網上節目訪問憶述當年案發後媽媽被很多傳媒追訪，但都一一拒絕，之後他和胞弟都被送往美國讀書。

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▲ 黃興桂接受網上節目訪問。

對父親被醜化感不值

「三狼案」曾被多次改編拍成影視劇比如《十大奇案：三狼》、《天網》、《三狼奇案 》等，不過黃興桂就在節目指影視劇對其父的描寫與事實大有出入，表示爸爸是名正人君子，從不恃勢凌人，覺得父親慘死後還不斷被影視劇醜化感到很不值，表示只因為有錢就要被描寫為愛花天酒地而感到很冤屈。

另外黃興桂在訪問透露案情指，當年黃應求被綁架後，三狼未收贖金已撕票，後來更將黃應求的一隻耳朵割下寄到黃家，又將他的屍體棄置在近郊位置。

1年後又再將黃興桂爺爺綁架要求200萬贖金，爺爺沒警動警方「講價」減一半贖金，交贖金獲釋放。

▲ 黃興桂對父親屢次被影視劇醜化感不快。

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與一生最愛陰陽永隔

可是在1982年，黃興桂太太Elane到美國旅行，卻在新奧爾良遇空難死亡，黃興桂因為要做世界盃旁述沒有同行，他雖然逃過一劫，可是從此與摯愛天人永隔，無奈稱： 「嗰陣我坐咗廿小時飛機去認屍，喺眼前見到一袋袋黑色袋子，驗屍官勸我哋最好唔好睇，因為根據牙齒記錄，袋裡面嘅嘢，肯定係我太太是她了，不過因為身體唔齊全，睇咗之後，一定會發惡夢，所以最終我冇睇過佢最後一面，所以佢成日喺我個夢存在。」

他直言太太是其一生最愛，所以後來雖然有女朋友也從沒結婚再娶的衝動。

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