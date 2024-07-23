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Hello Kitty真身｜原來Hello Kitty不是貓真身是她　官方揭開50年真相嚇壞網民

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Sanrio行銷與品牌管理資深副總裁科克（Jill Koch）揭露，Hello Kitty其實不是貓，「她其實是在倫敦郊區出生成長，臉上有鬍鬚的小女孩」。

【Hello Kitty真身/凱蒂貓/吉蒂貓/Sanrio/三麗鷗】日本三麗鷗公司（Sanrio）有不少卡通角色一直都是大人和小朋友的最愛，因每個角色皆形象可愛、有鮮明的特點。其中最經典卡通角色Hello Kitty今年50歲生日，她以「白色小貓」的形象深入民心，但最近官方竟然澄清原來Hello Kitty不是貓，而是一名「有鬍鬚的小女孩」，令網民紛紛表示震驚。

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Sanrio行銷與品牌管理資深副總裁科克（Jill Koch）於18日在美國國家廣播公司（NBC）節目《Today》中揭露，Hello Kitty其實不是貓，原來是一個人。

她其實是在倫敦郊區出生成長，臉上有鬍鬚的小女孩。

Hello Kitty今年50歲生日，與50年前相比身形胖了！（官方圖片）

Hello Kitty真身｜Kitty身高是5個蘋果疊起

科克更透露，Hello Kitty的體重相等於3個蘋果的重量，而身高是5個蘋果疊起來的高度，又指Hello Kitty的家庭美滿，除了父母外，還有雙胞胎妹妹兼最好的朋友Mimmy，喜愛認識新朋友的她更已經「出pool」，男朋友名叫丹尼爾（Dear Daniel）。

科克指雖然Hello Kitty不是貓，但她有養寵物貓Charmmy Kitty，平時興趣是喜歡烘焙餅乾。科克又表示創造Hello Kitty角色的意義是傳達友誼、善良及包容的核心訊息，希望Hello Kitty能夠不受言語限制，用溫柔的態度安慰人心。

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Hello Kitty真身｜50年誤會揭開  網民批童年崩壞

Hello Kitty「出生」於1974年11月1日，她的身影遍至世界各地，包括玩具、公仔、卡通節目和主題公園等，Hello Kitty雖然是直立行走，但她最特別的特徵是臉上有像貓一樣的鬍鬚，加上她的白色耳朵有像貓一樣的尖角，令觀眾一直誤會Hello Kitty是貓，想不到Hello Kitty其實是人類小孩。

經典的卡通角色Hello Kitty今年50歲生日，她以「白色小貓」形象深入民心，但官方竟然澄清原來Hello Kitty不是貓。（iStock 圖片）

Hello Kitty的「真實身份」震驚全球粉絲，網民紛紛表示難以置信，「好可怕」、「人不會有貓鬍鬚和貓耳朵」、「沒有嘴的小女孩也太恐怖了吧」、「簡直毀了我的童年」，又有網民護航指「就算不是貓Hello Kitty也是很可愛」、「我還是會喜歡Hello Kitty」。

Hello Kitty真身｜作者揭Kitty沒有嘴巴原因

其實Hello Kitty的第三代設計師山口裕子曾經在《時代雜誌》表示，她沒有為Hello Kitty加上嘴巴的原因，是不想觀眾看到她有太多情感情變化，希望Hello Kitty的情緒不會牽動觀眾，讓「每個人見到她都能得到安慰」，官方又指其實Hello Kitty是有口的，只不過沒有畫上嘴巴。

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