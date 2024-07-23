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港鐵停駛｜觀塘綫太子至何文田站周日停駛　列車服務維持5分鐘一班

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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（資料圖片）

為配合隧道大型基建設施更新，港鐵觀塘綫列車服務將於本周日（28日）作出調整。當日觀塘綫只會行走調景嶺至太子站，及何文田至黃埔站路段，來往太子至何文田站的列車服務會暫停；觀塘綫當日維持5分鐘一班。港鐵表示，當日將提供2條免費巴士線予市民，強調工程團隊會盡全力於下周一（29日）恢復服務。

（MTR FB影片截圖）

周日由調景嶺站開出的觀塘綫列車以太子站為終點站，無論是想前往旺角及油麻地站，或轉乘任何方向的荃灣綫，都必須在太子站轉車。由中環站開出的荃灣綫列車，乘客如需轉乘觀塘綫，當天亦須於太子站轉綫。

另外，前往旺角及油麻地站的乘客須要使用荃灣綫；前往何文田及黃埔的乘客則須要使用屯馬綫，再乘搭觀塘綫至黃埔站。

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港鐵預料，太子站當日會非常繁忙，車站會實施人流管理措施，籲市民配合職員指示及留意車站告示。港鐵又呼籲過海的乘客，盡量使用其他過海鐵路綫包括東涌綫、東鐵綫及將軍澳綫；前往九龍中的乘客，則盡量轉乘屯馬綫和東鐵綫。港鐵當日將與九巴合作，提供的免費8 號及30X號巴士線，便利乘客當日出行。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，工程經詳細規劃，將適時公布進度，強調團隊會盡全力於下周一（29日）恢復服務。

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