香港小姐丨莊子璇宣布大學畢業狂打卡留念　父親被爆背景猛料

▲ 莊子璇大學畢業。

【莊子璇/港姐冠軍/香港小姐/馮盈盈/港大/香港中學】2023年港姐冠軍﹑現年22歲的莊子璇（Hilary）近日在社交網宣布大學畢業，並晒出一系列的畢業照。

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宣布畢業狂打卡

相中可見，穿上畢業帽和化上淡妝的莊子璇在港大校園內狂拍照留念，又晒出與師姐馮盈盈合照，並道出校訓「明德格物」的解釋，隨後寫上：「深入探索，學識自然會豐富起來；個人修養的基礎鞏固了，就可以身體力行，修己善，體現齊家、治國、平天下的理想。」

Hilary亦發文感謝母校和老師的教誨：「在未來的道路上，我會秉持着明德格物的精神，繼續努力，不斷學習，不斷進步，成為一個對社會有貢獻的人。感謝相處多年的同學，有你們才令到我的大學生活多姿多彩，還記得多少個通宵溫習的日夜？」

最後她感激家人的支持：「從不干預我的選擇，讓我自己選擇感興趣的學科。」

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進行「撥穗禮」

另外，Hilary亦甫出一條影片，片中可見，穿上畢業袍的莊子璇手持四方帽杏色高踭鞋晒修長美腿，現身香港大學Grand Hall禮堂，出席《第212屆學位頒授典禮》，她上台進行「撥穗禮」，授位人會授予畢業生學士學位。

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父親背景強勁

Hilary在香港大學修讀食物及營養科學，故當時參選時被叫「馮盈盈師妹」。

另外，其父親更被指是香港錦埔同鄉聯誼會會長莊金勝，背景甚為猛料。

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