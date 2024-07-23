  • 33°C
香港時間 : 2024723日 (二) 13:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

咖啡宜忌｜1類人日飲2杯死亡率高105% 醫生列9類人不宜飲咖啡

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

醫生列9類人不宜飲咖啡.

【咖啡／咖啡因／高血壓／心律不整／胃酸倒流／失眠/不宜飲咖啡人士/死亡風險/死亡率】不少都市人喜歡飲咖啡提神，但並非每個人的身體狀況都適合飲咖啡。台灣有醫生列出9類不適合飲用咖啡人士，指出1類人日飲2杯咖啡，死亡率高105%。

Healthy Life
抗癌勇士｜90後港女大腸生過千粒瘜肉　積極抗癌接受造口人生感激丈夫不離不棄

台灣重症科醫生黃軒近期在個人Facebook專頁發文，列出9類不適合飲用咖啡的人士。

1. 高血壓人士

黃軒引述一項日本研究，指出血壓正常的人士和從不喝咖啡的人相比，每天喝1杯至2杯或以上的咖啡，其心血管疾病風險分別可降低16%及25%；然而高血壓患者卻剛好相反，第一級（(收縮壓 >140mmHg）人士和從不喝咖啡的人相比，每天飲用1杯至2杯或以上的咖啡，其心血管疾病風險分別提高16%及6%。而嚴重高血壓人士（收縮壓＞180mHg）飲用咖啡的致病風險則更明顯，雖和不喝咖啡的人相比，每日喝1杯咖啡能令他們的心血管疾病死亡風險降低26%，但只要每天喝2杯或以上，其心血管疾病死亡風險便會增加105%。

他又引述另一項發表在《美國心臟協會雜誌》的研究，指出患有嚴重高血壓（≥160/100 mmHg）的人士每天喝2杯或以上的咖啡，可能會令心血管疾病死亡風險提高超過1倍。

2. 心律不整的人士

由於咖啡因能夠刺激心臟，使心跳加快、血壓升高，有可能加重心律不整患者的病情，甚至引發嚴重的後果。因此，患有心律不整的人士不適合飲用咖啡。

3. 容易焦慮／恐慌的人

黃軒引述2022年的一項瑞典研究，指出5杯咖啡的咖啡因劑量，就會引致大部分恐慌症患者發病；此外，研究還發現咖啡因會使健康的成年人增加更多焦慮情緒，可能會加劇情緒問題，繼而導致焦慮、緊張等不適感加重，因此不建議容易焦慮或恐慌的人士飲用。

更多相關報道：消委會咖啡｜9成咖啡產品含致癌物+除害劑　7款5星安全名單一覽最平$39

7款5星咖啡產品

消委會早前檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，每包裝售價由$15至$168不等。檢驗結果發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。為此，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品供大家參考：

點擊圖片放大
+7
+6

4. 孕婦

根據歐洲一項研究，孕婦攝入過多咖啡因可能會增加流產、早產和低出生體重的風險。黃軒表示，雖然不是所有孕婦都需要完全戒飲咖啡，但大部分健康專家和研究都建議，孕婦每天的咖啡因攝入量不應超過200毫克。

5. 有「火燒心」症狀的人士

黃軒表示，咖啡本身含有咖啡因和其他酸性物質，這些成分可以刺激胃酸分泌，從而加重胃酸返流的症狀，例如胃酸倒流和燒心。另外，咖啡中的酸性物質亦有可能對食管黏膜造成進一步刺激。

6. 腸躁症患者 

由於咖啡因可能會刺激腸道，導致腹痛、腹脹或是腹瀉，因此腸躁症（Irritable Bowel Syndrome, IBS）患者更加應該留意咖啡的攝入量，尤其是腹瀉型的腸躁症患者，咖啡因有可能會加劇症狀。

黃軒又指，咖啡中的其他成分，例如多酚和植酸，也可能對腸道功能造成影響。他引述研究指出，即使是低咖啡因或無咖啡因的咖啡，也有機會引起大腸收縮，所以部分人士喝了咖啡之後可能會馬上出現去廁所的衝動。

7. 失眠人士

咖啡中的咖啡因能夠刺激中樞神經系統，對於已經存在睡眠障礙的人士而言，有機會加重失眠、多夢等症狀，影響睡眠品質。黃軒引述研究，指出即使在睡前6小時內喝咖啡，也又可能對睡眠質量造成嚴重影響。他指，咖啡因會減少深度睡眠階段，並延長入睡所需時間，甚至有可能會令人整夜睡眠不足。

8. 缺鐵性貧血患者

黃軒表示，咖啡中含有的多酚、咖啡因及植酸等成分會與鐵結合，繼而降低鐵的吸收率，影響非血紅素鐵的吸收。這對一般人影響可能不大，但對於缺鐵性貧血患者而言，可能會導致病情加重。

9. 未成年人士

黃軒指出，未成年人士的神經系統尚未發育完全，因此對咖啡因的敏感性和代謝能力相對較低，飲用咖啡可能易影響兒童／青少年的睡眠、情緒及學習能力，不利於其健康成長。

更多相關報道：無毒咖啡｜咖啡經高溫烘焙可釋致癌物 63款中僅22款屬無毒安全咖啡

10款即溶咖啡

水中銀曾檢驗了市面上11個品牌、共30款分別來自東南亞、南美洲及歐洲的三合一即溶咖啡，結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍，只有10款通過無毒測試，名單如下：

點擊圖片放大
+10
+9

12款連鎖店咖啡

此外，水中銀亦曾檢驗本港多間連鎖咖啡店及餐廳的37杯咖啡，包括12杯泡沫咖啡（Cappuccino）、13杯美式咖啡（Americano / American Black）和12杯特濃咖啡（Espresso）；檢測結果發現，當中有23款含急性毒素、7款含有雌激素，可導致不育或傷肝致癌，只有12杯通過毒理測試：

點擊圖片放大
+9
+8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

消委會食油｜6成食油含致癌物塑化劑　15款不含基因致癌物安全食油
16:26 2024/06/06
消委會食油｜6成食油含致癌物塑化劑　15款不含基因致癌物安全食油

你可能感興趣

消委會食油｜6成食油含致癌物塑化劑　15款不含基因致癌物安全食油
16:26 2024/06/06
消委會食油｜6成食油含致癌物塑化劑　15款不含基因致癌物安全食油
健康問題 網絡熱話 食用安全

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控
東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力
拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力
急症室最長等候時間（07月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月23日 時間12:05）