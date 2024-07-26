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猝死危機｜研究揭1個年齡段人士　患高血壓猝死風險激增30%【醫生揭4大高危因素】

醫生診症室

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

研究揭1個年齡段人士，患高血壓猝死風險激增30%。

【猝死／高血壓／情緒波動／捱夜】近年猝死有年輕化趨勢，有年輕運動員更因此而喪命。有研究發現，高血壓人士比起一般人更容易猝死，亦有指達到一個年齡段的人士，更容易因為4大高危因素而猝死。內地急診科醫生提出3個生活建議，養成良好生活習慣，減低猝死風險。

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Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

猝死年輕化 成因日積月累

浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科醫生盧曉在社交平台「小紅書」上發布短片，指出近年猝死有年輕化趨勢，更有年輕運動員猝死的病例。他曾收過運動員急診，指該名運動員其實一早已經感到頭暈、胸悶，但為了比賽而忍受。盧醫生指出，出現這些症狀時可能已處於「猝死邊緣」。

盧醫生亦指出另一個容易猝死的情況：突如其來的劇烈運動後，出現胸悶、胸痛、頭暈、頭痛等不適，必須立刻停下來休息。他指出4大高危因素，容易導致猝死情況出現，指這些因素並非立刻致命，但就像「溫水煮蛙」，慢慢蠶食健康，最後導致不可逆轉的情況。

猝死4大高危因素

他引用過往刊登在《中國急救醫學期刊》的研究，指30歲高血壓患者比一般人猝死風險高30%，藉此提醒高血壓患者如果血壓控制不佳，容易出現併發症，如腦出血、心肌梗塞等。

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３大生活建議

盧醫生提醒，30歲出頭的年輕人要開始注重健康，不要「無度消耗自己」，因疲累和各種因素會日積月累，造成日後猝死的關鍵因素。他建議，平日可以養成恆常運動的習慣，適量運動，平日亦減少捱夜、吃宵夜等不良習慣。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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