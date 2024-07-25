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時尚速報｜Adidas全新幻彩底Ultraboost 5　到尖沙咀旗艦店打卡即享8折優惠

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

潮物速報！一向輕身又好著嘅adidas Ultraboost日前正式推出經全新設計嘅Ultraboost 5，設計用料性能再Upgrade，更輕身、更高彈性，又再加強緩震效果，絕對是高CP值的最強跑鞋之一。

為慶祝Ultraboost 5登場，adidas 於尖沙咀旗艦店不但特設Ultraboost 5 能量⾛廊打卡位，到場打卡的大家只要向職員展示相片及追蹤@adidas 官方Instagram，即可享有指定貨品正價8折優惠！

全新的Ultraboost 5採⽤重新設計的 LIGHT BOOST™ 中底，於腳跟和前掌區域增加了9mm的泡棉厚度，著上腳更輕身，而且緩震力更高。相比起Ultraboost Light 1，Ultraboost 5的前掌能量回饋再⾼ 2% 。而正因為中底密集，於腳跟也提供更⾼的回彈性和緩震性，跑跳時更感輕盈、通透兼涼爽！

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Ultraboost 5有男女版本（售價$1,399），選用⽤⽩⾊和灰⾊為基底，鞋底配上能量橙混合亮粉紅成超吸睛的幻彩色，著上腳超有型！系列現已於adidas⾹港官⽅網上商店及尖沙咀旗艦店等不同⾨市發售。

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親子好去處｜香港電車慶祝120周年　中環街市設10大打卡點+巨型層層疊遊戲

為把握限定優惠期，快點到adidas 尖沙咀旗艦店試著兼打卡吧！

adidas 尖沙咀旗艦店

地址：尖沙咀漢⼝道17號
電話：2730 0157

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