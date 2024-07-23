夏日禮遇｜萬寧送$200夏日防護禮品包 兩個周六派共4,000份
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
萬寧一連兩個星期六（8月3日及8月10日）派出單車隊，巡遊多個夏日熱門遊玩景點，派發4,000份、每份價值逾$200的夏日防護禮品包，內有多款萬寧獨家及人氣新登場產品。
「萬寧光感盛夏單車隊」將會踩入香港夏日熱門遊玩景點，讚好及追蹤萬寧Facebook及Instagram官方社交專頁，玩「光感盛夏」主題遊戲後，利用「陽光」道具探索各種萬寧夏日防護產品，成功答對問題，即可獲得夏日防護禮品包乙份（禮品內容隨機派發；數量有限，送完即止）。
禮品包括：AHC Safe On 美肌防曬乳、ANESSA極防水美肌UV乳液、Avene修護乳液、肌研極潤保濕護膚品，日本叮叮驅蚊防蟲貼，以及Cetaphil潔膚露、Dove淋浴乳，和森下仁丹益生菌。
「萬寧光感盛夏單車隊Get Set GLOW！」活動詳情如下：
|日期
|「萬寧光感盛夏單車隊」巡遊時間及路線
|禮物派發時間及地點
|禮品
2024年
8月3日
（星期六）^
上午 11時正
至
下午1時正
起點：屯門公園
終點：蝴蝶灣公園
第一站
上午11時半至下午12時正
新屯門中心
（近停車場入口）
森下仁丹BIFINA SI晶球益生菌3條裝
日本叮叮全效驅蚊防蟲貼2片
Avene曬後修護乳液 5毫升
Anessa極防水美肌UV乳液 SPF50+ PA++++ 4毫升
AHC Safe On 美肌防曬系列試用裝
肌研極潤保濕冰感霜 2克試用裝
肌研極潤保濕化妝水(清爽型) 2毫升試用裝
Dove多芬沐浴乳 西柚 x 青檸 45克
Cetaphi舒特膚溫和潔膚露29毫升
（禮品內容隨機派發；數量有限，送完即止）
第二站
下午12時半至下午1時正
蝴蝶灣公園入口
（近美樂輕鐵站）
下午 3時正
至
下午4時正
起點：荃灣海濱公園
終點：荃灣渡輪碼頭
第三站
下午3時半至下午4時正
荃灣渡輪碼頭
（近港鐵荃灣西站D出口）
2024年
8月10日
（星期六）^
上午 11時正
至
下午1時正
起點：將軍澳海濱公園
終點：坑口站
第一站
上午11時半至下午12時正
富康花園
（唐德街 2號）
下午 3時正
至
下午5時正
起點：馬鞍山海濱長廊
終點：沙田廣場
第二站
下午12時半至下午1時正
近坑口站A2出口
（南豐廣場對出）
第三站
下午3時半至下午4時正
雅濤居
（純陽小學棒球場對出）
第四站
下午4時半至下午5時正
近沙田廣場往沙田中心天橋
（沙田正街20號）
^時間及地點會因應天氣及當日路面情況或有改動，確實位置及詳情請留意萬寧Facebook或Instagram專頁。
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