夏日禮遇｜萬寧送$200夏日防護禮品包　兩個周六派共4,000份

▲ 萬寧單車隊一連兩個周六，踩入4個單車遊熱點，送出4,000份、價值$200夏日防護禮品包。（萬寧提供）

萬寧一連兩個星期六（8月3日及8月10日）派出單車隊，巡遊多個夏日熱門遊玩景點，派發4,000份、每份價值逾$200的夏日防護禮品包，內有多款萬寧獨家及人氣新登場產品。

「萬寧光感盛夏單車隊」將會踩入香港夏日熱門遊玩景點，讚好及追蹤萬寧Facebook及Instagram官方社交專頁，玩「光感盛夏」主題遊戲後，利用「陽光」道具探索各種萬寧夏日防護產品，成功答對問題，即可獲得夏日防護禮品包乙份（禮品內容隨機派發；數量有限，送完即止）。

禮品包括：AHC Safe On 美肌防曬乳、ANESSA極防水美肌UV乳液、Avene修護乳液、肌研極潤保濕護膚品，日本叮叮驅蚊防蟲貼，以及Cetaphil潔膚露、Dove淋浴乳，和森下仁丹益生菌。

「萬寧光感盛夏單車隊Get Set GLOW！」活動詳情如下：

日期 「萬寧光感盛夏單車隊」巡遊時間及路線 禮物派發時間及地點 禮品 2024年 8月3日 （星期六）^ 上午 11時正 至 下午1時正 起點：屯門公園 終點：蝴蝶灣公園 第一站 上午11時半至下午12時正 新屯門中心 （近停車場入口） 森下仁丹BIFINA SI晶球益生菌3條裝 日本叮叮全效驅蚊防蟲貼2片 Avene曬後修護乳液 5毫升 Anessa極防水美肌UV乳液 SPF50+ PA++++ 4毫升 AHC Safe On 美肌防曬系列試用裝 肌研極潤保濕冰感霜 2克試用裝 肌研極潤保濕化妝水(清爽型) 2毫升試用裝 Dove多芬沐浴乳 西柚 x 青檸 45克 Cetaphi舒特膚溫和潔膚露29毫升 （禮品內容隨機派發；數量有限，送完即止） 第二站 下午12時半至下午1時正 蝴蝶灣公園入口 （近美樂輕鐵站） 下午 3時正 至 下午4時正 起點：荃灣海濱公園 終點：荃灣渡輪碼頭 第三站 下午3時半至下午4時正 荃灣渡輪碼頭 （近港鐵荃灣西站D出口） 2024年 8月10日 （星期六）^ 上午 11時正 至 下午1時正 起點：將軍澳海濱公園 終點：坑口站 第一站 上午11時半至下午12時正 富康花園 （唐德街 2號） 下午 3時正 至 下午5時正 起點：馬鞍山海濱長廊 終點：沙田廣場 第二站 下午12時半至下午1時正 近坑口站A2出口 （南豐廣場對出） 第三站 下午3時半至下午4時正 雅濤居 （純陽小學棒球場對出） 第四站 下午4時半至下午5時正 近沙田廣場往沙田中心天橋 （沙田正街20號）

^時間及地點會因應天氣及當日路面情況或有改動，確實位置及詳情請留意萬寧Facebook或Instagram專頁。

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