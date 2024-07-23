  • 33°C
香港時間 : 2024723日 (二) 13:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

夏日禮遇｜萬寧送$200夏日防護禮品包　兩個周六派共4,000份

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

萬寧單車隊一連兩個周六，踩入4個單車遊熱點，送出4,000份、價值$200夏日防護禮品包。（萬寧提供）

萬寧一連兩個星期六（8月3日及8月10日）派出單車隊，巡遊多個夏日熱門遊玩景點，派發4,000份、每份價值逾$200的夏日防護禮品包，內有多款萬寧獨家及人氣新登場產品。

「萬寧光感盛夏單車隊」將會踩入香港夏日熱門遊玩景點，讚好及追蹤萬寧Facebook及Instagram官方社交專頁，玩「光感盛夏」主題遊戲後，利用「陽光」道具探索各種萬寧夏日防護產品，成功答對問題，即可獲得夏日防護禮品包乙份（禮品內容隨機派發；數量有限，送完即止）。

禮品包括：AHC Safe On 美肌防曬乳、ANESSA極防水美肌UV乳液、Avene修護乳液、肌研極潤保濕護膚品，日本叮叮驅蚊防蟲貼，以及Cetaphil潔膚露、Dove淋浴乳，和森下仁丹益生菌。

「萬寧光感盛夏單車隊Get Set GLOW！」活動詳情如下：

日期「萬寧光感盛夏單車隊」巡遊時間及路線禮物派發時間及地點禮品

2024年

8月3日

（星期六）^

上午 11時正

下午1時正

起點：屯門公園 

終點：蝴蝶灣公園

第一站

上午11時半至下午12時正

新屯門中心

（近停車場入口）

森下仁丹BIFINA SI晶球益生菌3條裝

日本叮叮全效驅蚊防蟲貼2片

Avene曬後修護乳液 5毫升

Anessa極防水美肌UV乳液 SPF50+ PA++++ 4毫升

AHC Safe On 美肌防曬系列試用裝

肌研極潤保濕冰感霜 2克試用裝

肌研極潤保濕化妝水(清爽型) 2毫升試用裝

Dove多芬沐浴乳 西柚 x 青檸 45克

Cetaphi舒特膚溫和潔膚露29毫升

（禮品內容隨機派發；數量有限，送完即止）

第二站

下午12時半至下午1時正

蝴蝶灣公園入口

（近美樂輕鐵站）

下午 3時正

下午4時正

起點：荃灣海濱公園

終點：荃灣渡輪碼頭

第三站

下午3時半至下午4時正

荃灣渡輪碼頭

（近港鐵荃灣西站D出口）

2024年

8月10日

（星期六）^

上午 11時正

下午1時正

起點：將軍澳海濱公園

終點：坑口站

第一站

上午11時半至下午12時正

富康花園

（唐德街 2號）

下午 3時正

下午5時正

起點：馬鞍山海濱長廊

終點：沙田廣場

第二站

下午12時半至下午1時正

近坑口站A2出口

（南豐廣場對出）

第三站

下午3時半至下午4時正

雅濤居

（純陽小學棒球場對出）

第四站

下午4時半至下午5時正

近沙田廣場往沙田中心天橋

（沙田正街20號）

^時間及地點會因應天氣及當日路面情況或有改動，確實位置及詳情請留意萬寧Facebook或Instagram專頁。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

著數優惠 公園 坑口 驅蚊 單車 天氣 港鐵 南豐 沙田 防曬護理

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控
東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力
拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力
急症室最長等候時間（07月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月23日 時間12:05）