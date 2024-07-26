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超市大搜查︱《LDK》比拼11款女士止汗除臭劑　2款奪A+超強除汗臭方便使用

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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【LDK／止汗劑／除臭劑／除臭力／汗臭／體味／超市大搜查】炎炎夏日，不少人習慣外出前使用止汗劑或除臭劑，以抑制汗臭味。日本雜誌《LDK》近日以2大標準評測11款止汗劑及除臭劑，比較各款產品的除臭能力及使用感，並挑選出除臭能力最好的款式，當中包括資生堂、Quick Beauty、KOSÉ等人氣品牌，其中一款獲高評分，僅售728日圓（約36港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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2大標準評測各款止汗劑+除臭劑

《LDK》指出，止汗劑能有效解決身體異味問題，在出汗前使用能抑制排汗、減少汗味和皮脂氣味；而除臭劑主要含有防止細菌滋生的「殺菌成分」和抑制異味的「除臭成分」，具有殺菌、防止皮脂氧化、吸收異味等作用。一般而言，如果想減少流汗量，會建議使用止汗劑，想抑制汗味則建議使用除臭劑。

《LDK》為大家分析噴霧型、滾珠型及棒狀3大常見種類的好壞處：

  • 滾珠型：能夠直接透過滾珠塗抹在腋下，附著力高，亦非常方便攜帶；但有機會在塗抹時遺下白色殘留物，需等待片刻才能完全乾透，使用者或會對未能馬上穿上衣服感到不方便。
  • 棒狀：與滾珠型相似，透過固體止汗劑直接塗抹在皮膚上，附著力甚高，亦不需等待止汗成分乾，容易使用和便攜。
  • 噴霧型：只需輕按頂部按鈕就能夠噴出止汗劑，一次覆蓋大面積，容易操作；建議在更換衣服前使用，避免粉末或液體殘留物沾到衣服上。

《LDK》近日以2大標準評測各款止汗劑：

  • 除臭能力：由多位受測者實際使用產品，再由氣味專家評測塗抹前後的氣味變化（最弱1度、最強5度）。
  • 使用感：由多位受測者實際使用產品，針對塗抹難易度和舒適度進行評分。

11款止汗劑+除臭劑

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評測結果顯示，「Quick Beauty Medicated Deodorant Bar」及「花王8x4 Aroma Switch 持久消臭止汗噴霧」均獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為1,319日圓（約65港元）和844日圓（約42港元）。

「Quick Beauty Medicated Deodorant Bar」在除臭能力測試上獲得5分滿分，氣味專家表示產品能夠徹底阻隔汗水和皮脂異味，抑制臭味的效果表現持久，除臭效果能夠維持到晚上；受測者亦表示，使用產品時能順滑地塗抹在腋下，讓腋下每個位置都能夠用上產品，感覺亦不黏稠。

「花王8x4 Aroma Switch 持久消臭止汗噴霧」同樣在除臭能力測試上獲得5分滿分，氣味專家表示產品能有效抑制汗臭味，同時在身體留下輕微芳香味，其噴灑範圍恰到好處，不會因為太過擴散而忽略部分位置。

至於在8款獲A級評分的產品中，「KOSÉ Deo carat Deodorant Stick」和「KOSÉ Deo carat 藥用涼感止汗除臭噴霧」均只售728日圓（約36港元），除臭能力同樣獲得5分滿分，性價比甚高。

同場加映：

KO臭狐｜夏天忌吃5種食物易誘發體臭　營養師推介3種水果助淡化異味

6款男士止汗走珠

《LDK》過往亦曾評測6款男士止汗走珠，名單如下：

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