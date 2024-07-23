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暑假時間表｜暑假困獸鬥+排活動超忙　六孩媽教6招規劃日程人人有MeTime

育兒資訊

撰文： 黃諾韶

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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踏入暑假，為子女安排暑期活動的壓力不容小覷，六孩子母親Sharon Johnson分享了6招安排規律日程，度過愉快暑假的訣竅。

【暑假/暑期活動/親子暑期活動】踏入暑假，對家長來說，意味著要預先安排小朋友的暑期班或是托兒服務，然後倒數學校重新開學的日子。父母當然想盡量抽時間和孩子們一起遊玩，只不過安排暑期班、安排作息時間表等等的「暑假」壓力不容小覷。擁24.3萬追蹤人數，且宣稱缺乏組織能力的六孩媽媽Sharon Johnson，最近發佈了一條影片，分享了她和家人「試圖保持有條不紊，度過更有趣的夏季」的6個小訣竅。

最新影片推介：

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暑假時間表｜1. 第一周不允許使用任何電子產品

Johnson承認計劃實行的前幾天是「地獄」。原來她別有用心，她解釋：「我發現如果孩子們第一周真的很無聊，那麼夏天剩下的時間就會好得多。」

暑假時間表｜2. 製作行事曆或日曆 寫上全家行程

Johnson在牆上掛了一個大型日曆，上面用白板筆寫上全家人每天的行程，讓大家一目了然，輕鬆查看每日行程。

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暑假時間表｜3. 為每日3餐制定菜單

為一周中的每餐制定一個輪換的時間表。Johnson舉了一個例子，他們星期一吃水果冰沙（smoothies），星期二吃雞蛋，星期三吃烘焙食品等。目的是讓孩子知道菜單上將會有什麼，故在購物清單也大致相同。

暑假時間表｜4. 安排好孩子想做的事

身為6個孩子的媽媽，她坦言他們沒有制定夏季願望清單。相反，她把孩子想做的事情寫在日曆頂部，一旦安排好就劃掉。如果日曆上沒有，那就不會計劃。這樣令孩子多參與，度過愉快的暑假。

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暑假時間表｜5. 制定每天規定活動清單

Johnson建議制定一個輪流的活動清單，她舉例：「星期一是電影日，星期二是圖書館閱讀日和水上活動日，星期三是和朋友去公園玩的日子，星期四一起做藝術手工的日子，星期五家庭遠足日。」

Johnson解釋，「這種寬鬆的日程安排為我們提供了一個計劃，但也有足夠的彈性更改行程，這樣我們就不會感到無聊。

暑假時間表｜6. 分配每天必須完成的事項清單

最後，Johnson為了孩子能保持生活規律，她為孩子們分配了每天必須完成的事項清單，包括：兩項固定的家務和一個額外的項目。她提醒，家長可根據家庭周圍需要完成的事情改變項目。

這位6孩媽媽在影片結束時，傳達了一個重要訊息。她以輕鬆方式談到家長的煩惱，她明白媽媽們常為家人承擔精神壓力，筋疲力盡，現在規律的日程對她而言是雙贏！

為甚麼我們要這樣度過夏天？因為這樣可以減輕每個人，尤其是我的精神負擔。如果媽媽在暑假期間快樂，大家都會快樂。

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