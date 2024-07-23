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旅遊注意｜歐洲爆西尼羅河病毒　婦人遭蚊叮咬1周後離世【附8大常見病徵 】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 13 分鐘前

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【蚊咬/傳染病/病毒/感染/離世/死亡/病徵/西尼羅河病毒/西班牙】前往西班牙旅遊注意！當地一名86歲婦人平日身體健康無病痛，惟日前遭蚊子叮咬後不適入院，確診感染西尼羅河病毒短短一周後不幸離世。據了解，歐洲另外2地區亦同樣爆發疫情，歐洲疾病預防和控制中心（ECDC）早前已就疫情發出警告，有傳染病專家過去曾指出，該病只有約2%-5%病例會出現症狀，極易被忽視，加上目前無任何治療方法，是一種容易被忽視的疾病，需要多加關注。

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綜合外媒及《每日郵報》報道，西班牙塞維利亞省86歲婦人Granada Romero Ruiz早前遭蚊子叮咬後，於今年7月11日感到不適被送入當地醫院 ，被確診感染西尼羅河病毒後於上周五（19日）不幸離世，成為當地今年第二位死於西尼羅河病毒的患者。

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據Granada Romero Ruiz兒子Antonio Pineda悲痛表示，母親被蚊子叮咬前一直身體健康，她忽然送院後，所有家人都經歷了如同地獄般的一周：

她沒有潛在的健康問題，她非常健康、活潑，生活正常。

Antonio Pineda透露指，其父於2016年被診斷罹患腦膜炎，不久後亡故，他懷疑他可能亦是因被蚊子叮咬後感染西尼羅河病毒身亡，嘆指當局於母親家附近的區域進行適當的熏蒸，她或者可能避過這場死劫，強烈要求政府作出回應。

今年已出現3宗感染個案 當中2宗不治

普埃布拉德爾裡奧市政廳（La Puebla del Rio Town Hal）日前發表聲明，對表示對Granada Romero Ruiz感染尼羅河病毒離世深感遺憾，表示將會盡最大努力對抗、並制定永久性策略應對這種病毒。

據官方統計資料顯示，塞維亞省今年已傳出3宗感染西尼羅河病毒個案，其中一名男性患者就醫後成功治癒，死亡個案除了Granada Romero Ruiz外，另外一名71歲女子不幸離世。

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歐洲3地爆發疾情 多地發出病毒警告

歐洲疾病預防和控制中心（ECDC）日前就該病毒發出警告，強調希臘和義大利今年亦已爆發西尼羅河病毒疫情，包括希臘塞薩洛尼基（Thessaloniki）、萊夫卡達（ Lefkada）、拉里薩（ Larisa）和哈爾基迪基（Chalkidiki）4例已知的病例、義大利的摩德納（Modena）及波代諾內（Pordenone）2宗病例，另外西班牙的塞維利亞（Spain's Sevilla）亦有1宗，目前農村地區濕地及游泳池已被確定為「最有可能發現攜帶病毒蚊子」的地方。

傳染病專家Pablo Barreiro於2020年西尼羅河病毒疫情爆發時，曾表示這種病只有約2%至5%病人會出現症狀，是一種容易被忽視的疾病，其中老人、患有糖尿病和癌症等人士風險最大，兒童感染後亦可能造成兒童腦膜炎。

西尼羅河病毒主要經蚊傳播

據香港衞生署衞生防護中心指出，西尼羅河病毒屬於黃病毒科的其中一種，常見於非洲、歐洲、中東、西亞及北美等地區，病毒主要於鳥和蚊子之間傳播，而人類、馬和其他哺乳動物都可能被感染。

這種病主要傳播途徑以帶有病毒的病媒蚊傳播，當中以庫蚊為主，當病媒蚊叮咬帶有病毒的野生雀鳥而受到感染，再叮咬人類或其他動物時便可將病毒傳播，雖然病毒不會透過人與人之間的緊密接觸而傳播，但有研究報告指出，病毒可通過輸血或器官移植傳播；受感染的母親亦可能於懷孕或哺乳期間將病毒傳給嬰兒。

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西尼羅河病毒8大病徵

患上西尼羅河病毒大部分感染西尼羅河病毒的人沒有病徵，少於1% 的患者會出現影響神經系統的嚴重疾病，例如腦炎及／或腦膜炎。這些患者可能出現頭痛、高燒、頸部僵硬、麻木、定向障礙、昏迷、震顫、痙攣、肌肉乏力和麻痺等症狀，其中長者及免疫力弱人士出現嚴重疾病的機會較高，另外約20%患者可能會出現以下8大常見病徵：

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7大預防蚊子傳播疾病方法

目前尚未有適用於人類的疫苗能預防西尼羅河病毒感染，衞生防護中心呼籲可從兩方面預防受感染風險，預防被蚊子叮咬及預防蚊子繁殖，平日要做好防蚊措施，避免積水滋生蚊蟲，戶外活動時亦可使用驅蚊劑：

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衞生防護中心建議，有計劃外遊的市民可在出發前6星期或更早諮詢醫生，並採取額外的預防措施，避免受到蚊子叮咬。如到流行地區的郊外旅行，應帶備便攜式蚊帳，並在蚊帳上使用氯菊酯（一種殺蟲劑）。當局亦提醒，切勿將氯菊酯塗在皮膚上。如感到不適，應盡早求醫。

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