養生陷阱｜30歲OL嚴控飲食　飲1款健康飲品竟嚴重脂肪肝

▲ 台灣一名30歲OL平日嚴格控制飲食，結果卻因為飲用1款健康飲品導致肚凸凸及患上脂肪肝。

【蔬果汁／飲品／含糖量／精緻糖／糖分／脂肪肝／體脂率】不少都市人都習慣外食，要留意不少看似健康的食物或飲品都可能藏有陷阱。台灣有醫生分享病例，指一名30歲OL平日嚴格控制飲食，結果卻因為經常飲用1款飲品並忽略其含糖量而導致患上嚴重脂肪肝，弄巧成拙。

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綜合台媒報道，減重專科醫生吳榛槿周一（22日）透過新聞稿分享病例，表示該名女子本身從事業務工作，因為三餐外食加上經常需要應酬交際，她為了保持身材，平日嚴格控制精緻澱粉的攝取，也完全不吃宵夜。然而其體重卻不降反升，明明四肢纖瘦但小腹突出，令她非常困擾。

經過問診後，吳榛槿發現癥結點在於1種飲品；原來女子自覺蔬果攝取量不足，每隔1至2天便會喝一瓶蔬果汁，不料卻因此弄巧成拙，意外導致其果糖及精緻糖攝取過量，更被診斷出患上嚴重脂肪肝，體脂率亦超標。所幸經過飲食調整，女子之後成功改善胰島素阻抗的問題，並在4個月內瘦下近10公斤（約22磅）。

為何喝蔬果汁會造成這麼嚴重的後果？吳榛槿就解釋，市面上的蔬果汁看似健康，但其實每400mL便含有高達26.4克的糖分，1瓶便已等同每人每日建議精緻糖攝取量的70%；而看似成分單純的檸檬飲，實際上每375mL便含有高達28克的糖分，含糖量幾乎與600mL的奶茶相當，平均每毫升的含糖量甚至比奶茶更高。

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根據台灣國健署建議，每人每日的精緻糖攝取量不宜超過總熱量的10%；以30歲、體重50公斤（約110磅）的女性為例，每日建議攝取熱量1500大卡，其中糖分應低於37.5克，大約等於4粒方糖。如果以上述的蔬果汁和檸檬飲換算，每天只要喝1.5瓶，精緻糖攝取量便會直接超標。

此外吳榛槿亦指出，蔬果經過加工變成飲品，會導致纖維流失，繼而減弱對血糖的緩衝效果，令人體吸收糖分的速度變得更快，再加上為了提升口感而添加的糖，稍有不慎便容易在飲用這些飲品時攝取過多糖分。

她又引述研究，指出吃糖與吸食毒品海洛因、可卡因所誘發的腦中活躍區域完全相同，因此一旦「糖上癮」便很難戒除。當糖分進入人體，就會刺激胰島素分泌，而處理不完的糖分則會變成脂肪囤積，造成身體長期慢性發炎，甚至影響記憶力、專注力及反應力，因此呼籲市民減糖，戒除糖癮。

易患脂肪肝6大高危人士

香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生受訪時曾指出，脂肪肝成因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為非酒精性脂肪肝及酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

至於酒精性脂肪肝病主因是過度飲酒，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

在風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

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8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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