  • 31°C
香港時間 : 2024723日 (二) 18:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

養生陷阱｜30歲OL嚴控飲食　飲1款健康飲品竟嚴重脂肪肝

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

台灣一名30歲OL平日嚴格控制飲食，結果卻因為飲用1款健康飲品導致肚凸凸及患上脂肪肝。

【蔬果汁／飲品／含糖量／精緻糖／糖分／脂肪肝／體脂率】不少都市人都習慣外食，要留意不少看似健康的食物或飲品都可能藏有陷阱。台灣有醫生分享病例，指一名30歲OL平日嚴格控制飲食，結果卻因為經常飲用1款飲品並忽略其含糖量而導致患上嚴重脂肪肝，弄巧成拙。

最新影片：

Healthy Life
抗癌勇士｜90後港女大腸生過千粒瘜肉　積極抗癌接受造口人生感激丈夫不離不棄

綜合台媒報道，減重專科醫生吳榛槿周一（22日）透過新聞稿分享病例，表示該名女子本身從事業務工作，因為三餐外食加上經常需要應酬交際，她為了保持身材，平日嚴格控制精緻澱粉的攝取，也完全不吃宵夜。然而其體重卻不降反升，明明四肢纖瘦但小腹突出，令她非常困擾。

經過問診後，吳榛槿發現癥結點在於1種飲品；原來女子自覺蔬果攝取量不足，每隔1至2天便會喝一瓶蔬果汁，不料卻因此弄巧成拙，意外導致其果糖及精緻糖攝取過量，更被診斷出患上嚴重脂肪肝，體脂率亦超標。所幸經過飲食調整，女子之後成功改善胰島素阻抗的問題，並在4個月內瘦下近10公斤（約22磅）。

為何喝蔬果汁會造成這麼嚴重的後果？吳榛槿就解釋，市面上的蔬果汁看似健康，但其實每400mL便含有高達26.4克的糖分，1瓶便已等同每人每日建議精緻糖攝取量的70%；而看似成分單純的檸檬飲，實際上每375mL便含有高達28克的糖分，含糖量幾乎與600mL的奶茶相當，平均每毫升的含糖量甚至比奶茶更高。

更多相關報道：脂肪肝︱全港年增10萬脂肪肝新症　醫生拆解4大迷思警告：惡化成癌僅剩3個月命

根據台灣國健署建議，每人每日的精緻糖攝取量不宜超過總熱量的10%；以30歲、體重50公斤（約110磅）的女性為例，每日建議攝取熱量1500大卡，其中糖分應低於37.5克，大約等於4粒方糖。如果以上述的蔬果汁和檸檬飲換算，每天只要喝1.5瓶，精緻糖攝取量便會直接超標。

此外吳榛槿亦指出，蔬果經過加工變成飲品，會導致纖維流失，繼而減弱對血糖的緩衝效果，令人體吸收糖分的速度變得更快，再加上為了提升口感而添加的糖，稍有不慎便容易在飲用這些飲品時攝取過多糖分。

她又引述研究，指出吃糖與吸食毒品海洛因、可卡因所誘發的腦中活躍區域完全相同，因此一旦「糖上癮」便很難戒除。當糖分進入人體，就會刺激胰島素分泌，而處理不完的糖分則會變成脂肪囤積，造成身體長期慢性發炎，甚至影響記憶力、專注力及反應力，因此呼籲市民減糖，戒除糖癮。

易患脂肪肝6大高危人士

香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生受訪時曾指出，脂肪肝成因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為非酒精性脂肪肝及酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

至於酒精性脂肪肝病主因是過度飲酒，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

在風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

點擊圖片放大
+7
+6

8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

點擊圖片放大
+8
+7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝醫生推介1類食物逆轉脂肪肝　12周内降低肝炎指數【附脂肪肝6大高危人士】
17:41 2024/07/03
脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝醫生推介1類食物逆轉脂肪肝　12周内降低肝炎指數【附脂肪肝6大高危人士】
飲食攻略︱常捱夜吃4類食物易致脂肪肝誘發肝癌　8種護肝營養素促進脂肪代謝
18:20 2024/06/25
飲食攻略︱常捱夜吃4類食物易致脂肪肝誘發肝癌　8種護肝營養素促進脂肪代謝
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
17:39 2024/06/17
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎

你可能感興趣

脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝醫生推介1類食物逆轉脂肪肝　12周内降低肝炎指數【附脂肪肝6大高危人士】
17:41 2024/07/03
脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝醫生推介1類食物逆轉脂肪肝　12周内降低肝炎指數【附脂肪肝6大高危人士】
飲食攻略︱常捱夜吃4類食物易致脂肪肝誘發肝癌　8種護肝營養素促進脂肪代謝
18:20 2024/06/25
飲食攻略︱常捱夜吃4類食物易致脂肪肝誘發肝癌　8種護肝營養素促進脂肪代謝
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
17:39 2024/06/17
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
網絡熱話 健康問題 糖分 果汁 健康飲品 脂肪肝

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控
東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力
拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力
急症室最長等候時間（07月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月23日 時間12:05）