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行為失當｜涉偽造口供及訛稱投訴人不追究　32歲男警擬不認罪明年9.1開審

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 34 分鐘前

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案件在區域法院提訊。（資料圖片）

32歲停職男警涉於處理10宗案件時偽造口供，以及向上司訛稱投訴人不再追究，被控1項偽造罪及1項在公職中行為失當罪。案件今（23日）在區域法院提訊，被告擬不認罪，控方擬傳召23名證人，法官將案件排期至2025年9月1日進行15天中文審訊，另訂於2025年8月5日作審前覆核，被告續准保釋。

被告黃耀聰（32歲，報警員），控罪指，被告於2022年11月4日與5日之間，在香港製造虛假文書，即一份日期為2022年11月5日據稱由周姓女子作出的口供，但事實上她並沒有作出該口供，意圖由被告藉使用該文書而誘使他上司接受該為真文書。

被告另於2023年1月6日與7月28日之間，在香港身為擔任公職的人，即一名隸屬香港警務處的警員，在9宗被警方調查的案件過程中或與其公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意行為不當，不誠實地向上級作出虛假陳述，表示投訴人不再追究上述案件，引致上述案件被終止調查。

辯方今表示被告擬不認罪，控方則表示打算傳召13名警員證人，以及10名市民證人，並不依賴警誡口供。法官將案件排期至2025年9月1日開審，預計審期為15天，屆時將進行中文審訊，另訂於2025年8月5日作審前覆核，被告續准保釋。

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