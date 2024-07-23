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巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「澳洲李克勤」Catriona Bisset出戰巴黎奧運。

李克勤現身巴黎參加奧運？澳洲在今屆奧運共派出75名運動員參加巴黎奧運田徑賽，當中現年30歲的女將Catriona Bisset會出戰800米跑。因為她是混血兒，媽媽為南京人，因此Catriona Bisset改了一個中文名：李克勤！

在澳洲紐卡素出生Catriona於坎培拉成長，她的父親為澳洲人。Catriona Bisset自小具體育天份，在新南威爾斯大學求學時，曾贏過世界大學生運動會的金牌。

李克勤陳少寶談當年二人反面傳聞　自覺食老本離開環球過檔英皇　

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「澳洲李克勤」能文能武

「澳洲李克勤」主攻800米跑，於2019年全國錦標賽跑出1分59秒78，成10年來首位在兩分鐘完成賽事的澳洲女將，實力不簡單，而且她更是大洋洲區室內及室外的800米跑紀錄保持者，目前在國際田聯的女子800米排名第7位，在上屆東京奧運在預賽僅負出局，在今屆奧運捲土重來。

能文能武，李克勤在澳洲的墨爾本大學獲得建築學碩士，同時也懂中文，在當地擁有中文的文憑認證。

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